Crisi e speranze, le voci dal mercatino 

Una ragazza sta comprando un tailleur verde per la laurea del fidanzato. Nella bancarella accanto, una signora contratta l’acquisto di un paio di lenzuola. Mancano due minuti a mezzogiorno e il pescivendolo ha già ritirato il suo banco: ha venduto tutto. Poco più in là, uno dei tanti fruttivendoli inizia il giro delle offerte: «Frutta e verdura a un euro», urla per attirare l’attenzione.

Quaranta operatori

Al mercato rionale del lunedì, in via Pertini, ci sono circa 40 bancarelle e si può trovare di tutto. Dalle calzature agli abiti, dalla biancheria intima a quella per la casa. Senza dimenticare gli alimentari: formaggio, frutta, verdura, pesce. Ma anche mobili di legno, materassi e fiori.

«Il mercato è cambiato, le persone che acquistano sono sempre meno e per lo più sono anziane. – spiega Stefania Mameli, del banco dei fiori, mentre lucida le orchidee –. Noi abbiamo un’azienda agricola, veniamo qui da circa quindici anni, ma la clientela è decisamente diminuita. È vero che dipende dalla giornata e che durante l’estate le vendite calano, ma anche il supermercato qui davanti forse ha condizionato un po’ gli acquisti».

I commenti

Il concetto lo ribadisce Alessandra Vadilonga che dal 1992 gestisce un banco di frutta e verdura: «Indubbiamente il mercato si è spopolato, prima era più frequentato. Oggi vengono in particolare gli anziani, soprattutto le donne e acquistano in base alle pensioni, non fanno più le grandi spese», afferma, evidenziando che settembre è sempre un periodo critico. «Sta finendo il prodotto da campo e manca quello da serra, però la nostra fortuna è avere i clienti di fiducia che, anche dai centri limitrofi, vengono da noi a fare la spesa».

Un fatto tangibile. Al mercato si instaurano rapporti che vanno oltre il mero acquisto. Si sentono i profumi, si ascoltano le storie dei venditori con il loro bagaglio di esperienze, si vivono momenti di quotidianità e si scoprono anche gli aneddoti e l’anima del luogo che lo ospita. «La paura è che i mercati come i piccoli paesi rischiano di scomparire - aggiunge Antonio Canosa, che da 36 anni ha il suo banchetto di biancheria –. Qui c’è un bell'ambiente, ma non stiamo lavorando bene. La gente è sempre meno, ormai vengono soprattutto anziani, persone con cui ormai abbiamo instaurato un rapporto d’amicizia e di fedeltà. I giovani acquistano su internet, al mercato difficilmente passano».

Caccia agli affari

Con la penna o il pennarello in grandi fogli bianchi si scrivono ancora a mano i prezzi. Le offerte da una bancarella all’altra non mancano e le signore con il carrellino le inseguono. «Io vengo ogni lunedì per fare una passeggiata e vedere tutta questa bella gente - afferma sorridente Maria Pilia, 84 anni, mentre sceglie con attenzione i pomodori –. Vivo a Quartucciu dall’87 e il lunedì questo è il mio appuntamento: faccio la spesa, acquistare qui conviene, frutta e verdura poi sono più genuine». Le fa eco Gianna Bibbò: «Riusciamo a fare gli affari, c’è la fruttivendola di fiducia che mi viene incontro e mi fa sempre lo sconticino. Purtroppo non è più affollato come prima, vedi meno persone, ma la chiacchierata e la passeggiata con l’amica ci scappa sempre».

