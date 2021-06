Crisi da Covid, sforbiciata sulla Tari 

Il risparmio sui costi dei servizi tagliati dal Covid-19 a Sanluri regala uno sconto sulle bollette Tari del 2020 e del 2021. L’amministrazione comunale ha deciso di azzerare la parte variabile per le attività sacrificate dall’emergenza sanitaria, con le serrande abbassate per diversi mesi: palestre, parrucchieri, barbieri, estetisti, discoteche, night club, agenzie di viaggio. A questi si aggiunge lo sconto del 60 per cento per una trentina di attività commerciali e un bonus per le utenze domestiche dagli 8 ai 105 euro, in rapporto all’Isee e al numero dei componenti il nucleo familiare.

Le agevolazioni

Per il periodo del Covid-19, il Comune ha seguito un criterio il più possibile oggettivo nella distribuzione delle risorse, assegnate in base alle chiusure obbligate fino al primo semestre di quest’anno, con la prospettiva di una ripresa delle attività nel corso dei mesi successivi. Le bollette più leggere riguardano 35 categorie specifiche di utenze non domestiche, per le quali la riduzione sarà calcolata automaticamente e lo sconto applicato direttamente sulle cartelle di pagamento di quest’anno per il 2020 e dell’anno prossimo per il 2021. Nell’elenco delle categorie cui è applicato il 60 per cento di sconto il Comune non ha dimenticato nessun negozio, inclusi filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. E poi pub, bar, ristoranti, pizzerie, birrerie, hamburgherie, pasticcerie. Eccezione fatta per i generi alimentari.

Soldi non spesi

Del caso Tari si è discusso nell’ultima riunione di Giunta, alla ricerca del filo della matassa per compensare gli aumenti imposti dai nuovi calcoli imposti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). «L’aumento della tassa – dice il sindaco, Alberto Urpi – è apparso come una beffa per famiglie e attività commerciali, proprio in questi giorni in cui assistiamo a una ripresa lenta, ma con mille difficoltà nell’assolvere gli obblighi fiscali». La decisione dell’esecutivo di una manovra che consentisse la marcia indietro, dopo l’aumento del 9 per cento d’inizio anno, è stata immediata: «Abbiamo spulciato capitolo per capitolo il bilancio – prosegue Urpi – e dai fondi non spesi a causa del Covid-19 abbiamo recuperato 46 mila euro. Una somma non da poco conto, lievitata a 70 mila euro con l’aggiunta dei 24 mila che arrivano dalla tariffa agevolata che spetta ai Comuni soci della Villaservice per il conferimento e smaltimento dei rifiuti». Detto fatto: la manovra prevede, come elemento qualificante, lo sconto per due anni. Ben oltre quello previsto del Governo.

Il bonus

Da un minimo di 18 euro a un massimo di 105 di sconto , calcolato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e dei metri quadrati dell’abitazione. Non per tutti: requisito essenziale è l’Isee fino a 20 mila euro. Confermata la riduzione del 30 per cento per i proprietari di una casa utilizzata solo per alcuni mesi. Una politica a favore dei cittadini che da qualche anno sta dando i suoi frutti: nel 2020 gli evasori Tari si sono ridotti di quasi la metà, rispetto agli 879 del 2017.

24

Mila euro:

il risparmio sui costi di smaltimento

46

Mila euro:

il risparmio derivante da servizi non resi

237

Mila euro:

il gettito derivante dalla quota fissa della Tari

838

Mila euro:

quello dovuto alla quota variabile

35

Negozi

e artigiani coinvolti