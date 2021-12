crisi castiadas: squadra da fare in quattro giorni 

Corsa contro il tempo per tenere a galla il Castiadas. Giovedì si gioca la prima giornata di ritorno con i sarrabesi che attendono all’Annunziata il Bosa. Il problema è che il tecnico Virgilio Perra è praticamente senza squadra: la società ha svincolato praticamente tutti i tesserati della prima squadra alla vigilia dell’ultimo impegno contro l’Asseminese, giocato con la squadra juniores. Quest’ultima era scesa in campo per 9 minuti anche nel recupero contro il Budoni. In precedenza il forfait con l’Ilvamaddalena era costato un’ammenda e un punto di penalizzazione. Anche i dirigenti sono dimissionari: sarebbe rimasto soltanto il presidente pro tempore Marco Spano. Il momento è molto critico per una società che ha militato per tre stagioni in Serie D.

Dal Municipio

«Sto cercando di dare una mano come cittadino e tifoso in primis», dice il sindaco Eugenio Murgioni. «Dispiace tantissimo quanto sta accadendo. Il club in passato si è distinto per la sua forza strutturale, per professionalità e per come ha interpretato il calcio ad alti livelli rappresentando un piccolo paese come Castiadas. L’amministrazione ha sempre fatto la sua parte mantenendo in vita lo sport e quindi anche il calcio. Tanti sacrifici che ora rischiano di essere vanificati. Da solo in questa situazione purtroppo», prosegue, «non posso fare nulla. C’è bisogno che in tanti facciamo un passo indietro. Invito pertanto tutti a riflettere perché le responsabilità non sono poche. Il rischio è quello che vengano cancellati oltre trent'anni di storia calcistica importanti culminati dall’arrivo in D. Spero che in questi giorni si ritrovi un minimo di serenità e ci sia la volontà di ricercare le energie per mantenere in vita la società».

L’allenatore

Il tecnico Virgilio Perra sarebbe disposto a restare in sella. Servono però delle garanzie. In particolare i rimborsi per i giocatori che dovranno essere tesserati. Ci sarebbe stata anche una parola d’onore da parte di alcuni dirigenti con la quale si sarebbe garantito ai vertici della Federazione il prosieguo del torneo. «Potrei continuare», dice Perra, «ma bisogna sbrigarsi. Stanno per scadere i tesseramenti e giovedì c’è una partita da giocare. Al massimo entro martedì bisogna tesserare dodici, tredici giocatori. Dispiace questa situazione. Non dimentichiamo che c’è anche un finale di Coppa Italia da giocare. Un risultato mai raggiunto dal Castiadas».