«Criminali inesperti dietro il tentativo di rapina al blindato» 

Un tempo il sequestro di persona, oggi gli assalti ai furgoni portavalori. Da decenni l’attività criminale più pericolosa in Sardegna ha cambiato pelle e modalità di esecuzione. Non più blitz nell’oscurità e tane irraggiungibili dove custodire gli ostaggi; ora si agisce spesso di giorno, con mitra e kalashnikov utili a bloccare ogni possibile reazione dei vigilantes. L’unico punto in comune sono i passamontagna, necessari per non essere riconosciuti.

Il pg e la relazione della Dia

Lo ha confermato l’ultima volta all’Unione Sarda il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, spiegando che «da anni questa non è più terra» di rapimenti e però «una certa visione distorta della “balentia” quale stile di vita e atteggiamento personale a volte produce reati quali le rapine ai portavalori». Qualche mese prima la “Relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia” relativa al luglio-dicembre del 2020 ribadiva che in Sardegna restava importante «l’operatività di bande autoctone specializzate nelle rapine mediante armi ed esplosivi» contro «furgoni portavalori, istituti di credito e uffici postali, certamente fonti principali di un’accumulazione» di denaro poi investito «soprattutto nel traffico di droga».

Decine di arresti

Il blitz del 31 maggio scorso sulla Statale 130 a pochi chilometri da Siliqua conferma la convinzione di inquirenti e investigatori: nonostante decine di arresti negli ultimi sei anni, il fenomeno è ancora «molto diffuso» ed è il «più redditizio» nell’Isola. Certamente il «più immediato» per incamerare grosse quantità di denaro da reinvestire in attività illecite (droga) e lecite (la compravendita di resort, terreni, abitazioni). Dopo le tre maxi retate che dal 2016 hanno portato in carcere una cinquantina di persone, le bande si stanno riorganizzando e i pm sono al lavoro per ricostruirne l’organigramma. Le inchieste dei pubblici ministeri Danilo Tronci e Rossana Allieri della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari hanno portato tra il 2016 e il 2021 a decine di rinvii a giudizio e alla condanna definitiva dei componenti del primo sodalizio criminale finito in cella: una banda «modulare» (composta da persone che facevano parte di raggruppamenti diversi intrecciati tra loro), divisa in “tre ditte” e responsabile di dodici assalti armati tentati e riusciti a istituti di vigilanza, furgoni portavalori, market e centri commerciali tra il 2005 e il 2016. Ne facevano parte, tra gli altri, i capi banda Luca Arzu di Talana (sconterà 29 anni e 9 mesi) e Giovanni Olianas, ex vicesindaco di Villagrande (27 anni e 7 mesi). Altri tre processi sono in corso a Cagliari. «Ogni zona ha i suoi esponenti di spicco», dicono gli investigatori, «non è un fenomeno territoriale».

Forse poco esperti

I cinque banditi che hanno agito tre giorni fa potrebbero essere componenti della terza “ditta”, non ancora smantellata del tutto e che, privata dei vertici, cerca di riorganizzarsi. A ulteriore dimostrazione che si tratta del settore più immediatamente remunerativo, capace di garantire introiti elevati (il blindato trasportava 1,5 milioni di euro per le pensioni) da far fruttare con investimenti anche all’estero, come aveva provato a fare Arzu nel 2014 quando, in Lettonia, aveva registrato una società per mettere al sicuro il bottino dei colpi messi a segno. Secondo gli inquirenti è il «fenomeno criminale più pericoloso», formato «dal gotha» dei malviventi. Però nell’ultimo blitz a loro dire potrebbe aver agito qualcuno poco esperto, vista la facilità con cui il conducente del blindato è scappato in retromarcia nonostante la presenza, dietro il furgone, di un veicolo (una Ford Focus) che doveva bloccare il passaggio. Errore di valutazione che Olianas e Arzu non avrebbero commesso: i due, intercettati, spiegavano che per chiudere le vie di fuga dovevano essere utilizzati mezzi pesanti, difficili da spostare.

