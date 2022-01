Cresce l’esercito delle famiglie in difficoltà 

Oltre milleduecento quartesi in fila per un aiuto da parte del Comune, la maggior parte destinatari di un sostegno alimentare, tanti altri in attesa di un contributo necessario per far fronte all’affitto mensile. È l’esercito dei poveri in città, fra storici indigenti e centinaia di cittadini messi in ginocchio dalla pandemia. «Numeri decisamente in aumento negli ultimi due anni», ammette l’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, «un’emergenza generale che stiamo cercando di affrontare intercettando tutti i possibili finanziamenti, e andando incontro ai bisogni di tutte le fasce d’età, comprese le nuove generazioni».

La scadenza

La graduatoria provvisoria dei beneficiari del bonus affitti è stata stilata nei giorni scorsi. Cinquecentodue quartesi ammessi al contributo, poco più di una decina esclusi per mancanza dei requisiti e una altro giorno a disposizione - vista la scadenza fissata per oggi - per presentare ricorso e provare ad essere inseriti in graduatoria. A disposizione c’è una somma importante ottenuta dall’assessorato ai Servizi sociali dalla Regione, 900mila euro, che consentirà al Comune di erogare una media di 2mila euro circa a famiglia, e di risparmiare risorse del bilancio. «Un aiuto concreto per tutti quei cittadini che non riescono a pagare il canone di locazione», sottolinea l’assessore Camboni. «Le misure di contrasto alla povertà ci sono sempre state, però mai come in questo periodo storico che ha veramente fatto emergere gravi disagi».

Beni di prima necessità

Un esercito di oltre settecento cittadini risulta invece destinatario del bonus alimentare, caricato direttamente nelle tessere sanitarie dei beneficiari e utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. In questo caso non è stata pubblicata nessuna graduatoria, ma il contributo viene erogato a sportello, ovviamente dopo un’attenta verifica dei requisiti dichiarati, in primis l’Isee che in base al nuovo bando comunale non deve superare i 15mila euro. Al momento settecento richieste con i primi bonus già liquidati alcuni giorni fa, anche se si ipotizza l’arrivo di altre istanze a breve. Tutto finanziato con le risorse per l’emergenza Covid stanziate a livello nazionale, 603mila euro destinati alle esigenze del territorio di Quartu. «La pandemia ha fatto emergere una serie di problemi che prima non esistevano, compresi quelli che riguardano la fascia giovanile della popolazione», aggiunge Camboni.«Lo stesso servizio educativo che abbiamo attivato sta monitorando i bisogni dei ragazzi e delle ragazze, per poi capire quali azioni e soluzioni mettere in campo».