Cresce la violenza al volante 

Mamme, sorelle e il classico vaffa di stampo grillino. Nei casi peggiori, in aumento, aggressioni e inseguimenti da regolamento di conti. Una mancata precedenza o un parcheggio conteso spesso sono le cause scatenanti delle liti tra automobilisti. L’asfalto rovente e i lavori in corso che rallentano il traffico amplificano lo stress di chi guida. In città ne succedono di tutti i colori. Si parte da una parola di troppo e si finisce con mazze, catene e nunchaku, una micidiale arma orientale. Come successo di recente in piazza Costituzione, quando alcuni ragazzini a bordo di scooter si sono scontrati con due coppie di sassaresi. Ad aver la peggio un’auto, quasi distrutta dalla furia dei più giovani.

A colpi di mazza

Guai ad avere discussioni quando si è al volante, perché non si sa mai chi c’è di fronte. Ne sa qualcosa Salvatore Tanzanu, tassista cagliaritano che non molto tempo fa se l’è vista davvero brutta. Una mancata precedenza stava per finire malissimo. «Uscivo da uno stop di via Flavio Gioia con il mio taxi con a bordo una mamma con la figlia. Subito dopo il ponte sono stato affiancato da un’auto che mi ha costretto a fermarmi», racconta Tanzanu. «Il conducente è sceso dalla macchina, ha preso una mazza e mentre mi riempiva di insulti colpiva con forza la parte posteriore del mio taxi». Sono stati momenti di terrore. «Mi sono preoccupato di mettere in sicurezza la mamma e la bimba, riuscendo a scappare e a portarle al sicuro». La vicenda si è risolta in Questura. «Mi ha salvato la “dash cam”, una telecamera che ha registrato l’episodio». Tanzanu ha consegnato le immagini in via Amat e per i poliziotti è stato facile individuare il responsabile che, per evitare ulteriori problemi, ha risarcito i danni. Le strade cittadine sono ad alto stress. «Un delirio, il traffico è fuori controllo. Molti usano la macchina come fosse uno scooter. La situazione – aggiunge il tassista – sta migliorando notevolmente grazie ai nuovi agenti della Polizia locale».

Sputi e monopattini

Tassisti, corrieri e autisti dei bus sono le categorie più a rischio. «Ci sarebbe da scrivere un libro sulle follie al volante dei cagliaritani», racconta un conducente del Ctm. Condurre bestioni con decine di persone a bordo implica la necessità di avere sangue freddo e tanta pazienza. «Guidavo un mezzo della linea 6 quando una persona su un monopattino da via Sonnino è entrata contromano nella corsia riservata di viale Bonaria. Per evitarmi è dovuto salire sul marciapiede. Non contento, mi ha seguito e raggiunto al semaforo dove ha iniziato a dare pugni al finestrino». L’autista ha fatto ricorso alla sua esperienza. «L’ho chiuso giusto un attimo prima che l’aggressore mi sputasse contro».