Cresce il turismo lontano dal mare 

L’Ogliastra non è solo mare e le zone interne, forse mai come quest’anno, esercitano un fascino tutto particolare per i turisti alla ricerca di tranquillità. Da Perdasdefogu passando per Jerzu e fino a Villagrande le bellezze naturalistiche che attendono i visitatori sono molteplici, ci si aspettano grandi numeri. E proprio ieri a Perdasdefogu, è approdato il team di “Va’ Sentiero”, sette giovani tra i 28 e i 34 anni per una spedizione ambientale, culturale lungo il Sentiero Italia.

La tappa sarda è resa possibile dalla collaborazione con Sardinia Fair Travel, Itaca Sardegna e Forestas. I ragazzi, Andrea Buonopane, Diego Marmi, Yuri Basilicò, Francesco Sabatini, Sara Furlanetto, Martina Stanga e Giacomo Riccobono percorreranno 662 chilometri da Sud a Nord dell’Isola fino alla Gallura, e documenteranno ogni tappa del loro viaggio. In Ogliastra passeranno per Jerzu, Gairo, arrivando a Lanusei, toccando Arzana e Villagrande accompagnati dalla guida ambientale Ivan Deplano. «Siamo molto felici di aver ospitato i ragazzi - ha detto il sindaco di Perdasdefogu, Mariano Carta- Il nostro territorio offre tante opportunità per un turismo sostenibile ed esperienziale, prevedo che arriveranno tanti turisti a scoprire le nostre bellezze come il parco Bruncu Santoru e le diaclasi». Si prevede una bella stagione anche per Deplano. «Penso che quest’anno le persone cerchino per la loro vacanza le zone interne».

L’accoglienza

Jerzu si prepara all’accoglienza, 180 posti letto circa, nelle strutture ricettive. Le prenotazioni fioccano, anche in vista del Festival dei Tacchi, dal 3 al 10 agosto. Dalla cultura, alle escursioni, all’arrampicata nella località Sant’Antonio, grazie al ripristino di alcune vie e alla costituzione di nuove, il paese del vino non si fa mancare nulla e domani i ragazzi di Va’ Sentiero soggiorneranno proprio lì. «Jerzu ha tanto da offrire a livello di turismo esperienziale ed enogastronomico - riflette l’assessore al turismo Fabrizio Contu - Credo che avremo un 30% in più di richieste rispetto all’anno scorso: quest’anno si prevede anche una buona ripresa dell’arrampicata». Bene anche a Villagrande, tra Gennargentu, i siti nuragici di S’arcu e is Forros e sa Carcaredda, le cascate Sothai, il Lago Bau Mugeris, per citare solo alcune attrattive, si prospetta un’estate con un buon flusso.

I richiami

Franca Cabras, agrichef, ha un agriturismo vicino al Lago Santa Lucia. «A giudicare dalle richieste dovrebbe esserci un bel movimento, in tanti si stanno informando sui prezzi e sul bonus vacanza - dice Cabras- I turisti possono contare su una vasta scelta di bellezze ambientalistiche, dal Gennargentu alle piscine naturali di Baumela, e forse anche a causa della pandemia, gli ospiti ricercano strutture meno classiche e più popolari».

