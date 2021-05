Cresce il rombo dell’estate  

Oristano si prepara alla sfida per l’estate. Vietato farsi cogliere impreparati e così il Comune chiama a raccolta le associazioni dei commercianti e degli artigiani, i rappresentanti dei Centri commerciali naturali di Torregrande e del Centro città e il Comitato turismo della Fondazione Oristano. Il confronto, promosso due sere fa dall’assessore comunale alla Cultura Massimiliano Sanna (hanno partecipato anche le colleghe allo Sport e alle Attività produttive Maria Bonaria Zedda e Marcella Sotgiu) intende individuare soluzioni e strategie per il rilancio della città di Eleonora.

L’incontro

«Non possiamo farci trovare impreparati davanti ai repentini cambi di colore - spiega il vicesindaco Sanna - abbiamo bisogno di programmare. Ecco perché abbiamo incontrato le associazioni che raccolgono le principali categorie produttive cittadine per capire quale sia la strada giusta da percorrere». Per Massimiliano Sanna la parola d’ordine è collaborazione. «Il Comune è pronto a fare la sua parte nell’organizzazione di piccole manifestazioni promozionali ma abbiamo bisogno di capire se i commercianti sono pronti a collaborare, prevedendo magari aperture notturne, sulla falsariga di Shopping sotto le stelle». Quantificare l’impegno economico non è ancora possibile. «Non abbiamo ancora approvato il Bilancio - spiega Sanna - al più presto faremo una ricognizione delle risorse disponibili». Di certo c’è che i negozianti non metteranno mano alle casse, già provate dalla crisi, su questo le associazioni sono state chiare.

Il turismo

Durante l’incontro è stato anche presentato il documento elaborato dal Comitato turismo della Fondazione Oristano. Sport, spazi suggestivi in cui poter celebrare matrimoni e moto-turismo sono alcuni degli ingredienti della ricetta messa nero su bianco dai componenti dell’organismo di consulenza per lo sviluppo e la promozione turistica della città e del territorio. «È un documento aperto, perfettibile con il contributo degli operatori economici oristanesi con i quali vorremmo creare una rete integrata» afferma la presidente Giulia Contu. In tutto una ventina di pagine con idee e proposte che cercano di dare una nuova direzione al turismo locale, slegandolo dalla visione unicamente balneare. «Lo sport, ad esempio, è un fortissimo attrattore che potremmo sfruttare utilizzando le strutture a disposizione: campi da tennis, aree attrezzate per la vela e il percorso ciclopedonale di Brabau potrebbero trasformarsi in una palestra a cielo aperto - osserva Contu - Potremmo puntare anche sul circuito dei matrimoni, aprendo i locali comunali adatti ad ospitare celebrazioni o anche feste di nozze». Dalla spiaggia di Torregrande alla Torre di Mariano II ma anche altri spazi pubblici. Tra le ipotesi messe in campo dal Comitato anche il turismo legato alle due ruote, promuovendo la costa oristanese come zona di raccordo tra il Nord e il Sud dell’Isola. «Un’altra idea è quella del “cine turismo” - aggiunge la presidente - Di recente abbiamo partecipato a un bando promosso dalla Puglia per la realizzazione di un cortometraggio che metta in luce le bellezze del territorio”. La sfida è riuscire ad aumentare la permanenza media dei turisti in città (nel 2019 era ferma a 2,11 giorni). «Magari proponendo attività tipiche come la lavorazione della ceramica» conclude Contu. Tra gli obiettivi la realizzazione di un sito web.

