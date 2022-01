Cremona amara per la dinamo  

Cremona 89

Dinamo Sassari 80

Vanoli Cremona : Agbamu ne, Dime 6 (3/5, 5 r.), Harris 13 (5/8, 1/6, 2 r.), Sanogo (4 r.), McNeace 4 (1/3, 3 r.), Gallo, Pecchia 28 (8/9, 2/3, 9 r.), Poeta 11 (2/4, 2/7, 2 r.), Spagnolo 12 (5/6, 7 r.), Zacchigna ne, Tinkle 11 (5/8, 0/2, 5 r.), Cournooh 4 (2/5, 0/2, 2 r.). All. Galbiati.

Banco di Sardegna SS : Logan 11, Robinson 13, Kruslin 2, Gandini ne, Devecchi 6, Treier 14, Chessa ne, Burnell 2, Bendzius 13, Mekowulu 3, Gentile 15, Diop 1. All. Bucchi.

Arbitri : Sahin, Vicino, Brindisi.

Parziali : 15-20; 35-36; 61-54.

Note . Usciti per falli: Logan al 38'. Tiri liberi: Cremona 12/15; Sassari 23/26. Percentuali di tiro: Cremona 36/68 (5/20 da tre, ro 9 rd 35); Sassari 23/64 (11/28 da tre, ro 6 rd 25).

Un quarto d'ora bruttino ma efficace (+11) e poi il crollo. Più mentale che fisico. A Cremona finisce 89-80. Si rigenera una concorrente per la salvezza, a secco da 6 gare, e con la sconfitta è addio alle speranze di acciuffare la Final 8 di Coppa Italia.

Nel 2022 si ripresenta la Dinamo poco squadra. E questo ingigantisce i difetti di un roster costruito male. La cura Bucchi aveva prodotto finora quattro buone partite in campionato, ma non si può continuare a ignorare il problema del centro: Mekowulu dopo la doppia doppia contro Napoli (20 punti e 12 rimbalzi) è ricaduto nella mediocrità. Passi che non domini come Bilan ma con un rendimento così Sassari faticherà per restare in serie A. Bucchi gioca ben 17 minuti senza un pivot di ruolo, Mekowulu solo 9' in campo, il suo cambio Diop i 14 che gli competono. Lo sforzo dentro l'area è ricaduto sulle spalle di Bendzius e Treier, neppure aiutati da un Burnell in versione evanescente.

Le parole di Bucchi

«Partita assolutamente insufficiente, non mi interessa covid o non covid: partita non giocata, senza ritmo. Dobbiamo decisamente resettare perché non va bene. La partita dura 40 minuti, bisogna giocarli tutti: siamo stati completamente diversi rispetto alle sfide di Venezia e Varese, dobbiamo essere più forti del covid e di tutte le difficoltà. Dobbiamo essere più duri mentalmente, sono molto arrabbiato e spero che lo siano anche i giocatori. L’imperativo è recuperare la mentalità che avevamo fino a 15 giorni fa quando eravamo una squadra, oggi non lo siamo stati».

Flash di cronaca

Robinson e Bendzius promuovono in apertura il +6 (6-12 al 5') che diventa anche +11 al 16' con due triple di Logan e un Treier molto presente sia da fuori che da sotto. La difesa (anche match up) lascia a desiderare, sotto canestro i pivot di casa banchettano e al riposo il vantaggio è i un solo punto. Il break a cavallo di secondo e terzo quarto è 27-6: -10 al 24'. Il resto è un inseguimento in salita con pochi biancoblù che ci credono.

