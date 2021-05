Cremati quattro morti su dieci 

Non più solo la tradizionale tumulazione, per il caro estinto cresce nell’Isola e aumenta ancora di più in città la domanda di cremazione. Un fenomeno a cui si sta affiancando la pratica della dispersione delle ceneri, entrata prepotentemente nella cultura di molte famiglie cagliaritane.«Fino a qualche anno fa la nostra religione non l’ammetteva ma dopo l’apertura da parte della Chiesa sono sempre più numerose le richieste», dice l’assessora Rita Dedola. «Noi come Comune vogliamo davvero promuovere questa pratica e stiamo ipotizzando il potenziamento dell’impianto di incenerimento ragionando soprattutto nell’ottica della Città metropolitana».

I nuovi loculi

Nel cimitero monumentale di Bonaria si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei vecchi loculi dell’Orto delle Palme, destinati a contenere non più le bare ma le urne funerarie. A poche decine di metri un’area attrezzata, ribattezzata il “Giardino dei ricordi”, dove è possibile disperdere le ceneri della salma. «Grazie ai nuovi cinerari familiari - avverte Dedola - riprenderemo le tumulazioni a Bonaria». A disposizione dei cagliaritani ci sono 168 loculi “di punta” e 56 di lungo. Conterranno dalle quattro alle sei urne ognuno.Cremazioni e dispersione in forte crescita, dunque. «Assolutamente sì», conferma Giovanni Meloni, titolare delle Onoranze funebri “Agostino Meloni” nata in città tra la fine del 1800 e i primi del Novecento. «Solo la mia agenzia, l’anno scorso, ha seguito oltre cinquanta cremazioni, certo la disponibilità di un solo forno nel cimitero di San Michele crea qualche disagio. A volte non c’è un posto nelle sale e bisogna attendere», avverte Meloni.

Numeri in crescita

«Nel 2020 le cremazioni a Cagliari sono state 1660, con un picco a novembre di 172. Qest’anno abbiamo fatto 665 cremazioni, 66 a maggio. Un trend - commenta Michele Marinello, responsabile della comunicazione del “Gruppo Altair” che gestisce i forni crematori di Cagliari, Olbia e Sassari - non legato alla pandemia Covid».Una cosa è certa. La forte domanda di cremazione e dispersione delle ceneri a terra ma anche in mare ha costretto le agenzie funebri a mettersi al passo con i tempi e investire per potenziare l’offerta. Per esempio acquistare le imbarcazioni per garantire il trasporto in mare delle urne. «Abbiamo una barca a vela e un gommone di sei metri», Giovanni spiega Meloni. «Le uscite in mare devono essere programmate, oltre al Comune va avvertita anche la Capitaneria di porto con cinque giorni d’anticipo. In inverno è possibile liberare le ceneri a mezzo meglio dalla costa, in estate a tre miglia». Il Poetto è per i cagliaritani il riferimento.

L’impegno

Sui trecento servizi assicurati nel 2020, il 60 per cento ha riguardato le tumulazioni, il 40 le cremazioni. «In questi primi mesi dell’anno nostri numeri annunciano già un aumento», spiega Antonio Pani dell’agenzia “Antonino Pani”. «La richiesta sempre più diffusa ha necessariamente modificato anche la parte burocratica, tanto che a breve, come ci è stato annunciato, sarà istituito in Comune il registro delle cremazioni. «Anche per la dispersione delle ceneri in mare ci stiamo organizzando, finora ci appoggiamo a ditte di noleggio barche».E un’imbarcazione è anche entrata nel servizio delle offerte dell’Agenzia Sorrentino. Dice Fabrizio Bonu, che la gestisce insieme al fratello Claudio. La cremazione, è vero, sta prendendo sempre più piede, un po’ meno la dispersione delle ceneri. Credo che ancora tante famiglie abbiano il desiderio di avere un posto fisico dove pregare, metter un fiore, raccogliersi davanti al loro defunto. Anche davanti al loculo contenente l’urna con le ceneri».

