«Credito costoso, rischi di usura»  

La Sardegna è una delle regioni i cui il costo del denaro è più elevato. Il mercato del credito nell’Isola e il livello raggiunto dai tassi sono stati citati come esempio negativo da Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria al ministero dell’Economia, durante un’audizione di fronte alla commissione bicamerale d’inchiesta sul sistema bancario.

Differenze regionali

L’esponente del governo guidato da Mario Draghi ha spiegato che i costi per gli interessi e le difficoltà in sede di accesso a un finanziamento mettono in pericolo il tessuto economico del Mezzogiorno. Non solo: in questo modo, espongono privati e imprese all’usura. L’economista modenese ha ricordato ai parlamentari che le condizioni per il finanziamento di un mutuo sono molto variabili: «Nel Mezzogiorno il costo del denaro per famiglie e imprese è decisamente più alto che al nord. Il tasso d’interesse sui prestiti alle famiglie consumatrici per l’acquisto di abitazioni vede una forbice piuttosto marcata tra Nord e Sud: si va dall’1,44% della Liguria all’1,77% della Sardegn. Si tratta del 22-23% in più».

Numeri che comunque devono essere contestualizzati. I tassi sono sempre più alti dove è maggiore il rischio che i capitali prestati vadano incontro a incagli, durante il periodo di ammortamento: eventi destinati ad aumentare nel prossimo futuro, a causa della crisi innescata dalla pandemia. A influenzare il costo del denaro, in ogni caso, è soprattutto la qualità del tessuto economico di riferimento.

La struttura del mercato

La sottosegretaria all'Economia ha fatto cenno anche al livello dei manager attivi in alcune realtà e alle modalità con cui si approccia al credito: «La minore dimensione delle aziende si associa spesso a una scarsa qualità delle informazioni economico-finanziarie rese disponibili ai finanziatori, che a sua volta si traduce in una rischiosità maggiore in sede di erogazione del credito». Una serie di variabili a tendenza negativa che finiscono per minare alle fondamenta le possibilità di recupero della Sardegna e delle altre regioni più in difficoltà.

Uno scenario che secondo la sottosegretaria Guerra diventa un ottimo alleato per i denari di provenienza illecita: «La conseguenza è che alla carenza di credito legale talora sopperisce il credito usurario, legato al fenomeno della criminalità organizzata».

RIPRODUZIONE RISERVATA