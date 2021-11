Cragno, un tuffo dove l’acqua è più blu 

Un tuffo dove l'acqua è più blu, o meglio azzurra, e pazienza se anche stavolta in Nazionale è partito dalle retrovie, perché, dopo l'esclusione europea, Alessio Cragno ha avuto la conferma che Roberto Mancini non lo ha dimenticato. Niente qualificazione al Mondiale, per ora, ma un pieno di autostima da riportare ad Asseminello e da mettere a disposizione di un Cagliari che ha bisogno anche del suo supereroe con i guanti per ritrovare il sorriso. Perché il miglior Cragno, quest'anno, deve ancora venire.

Alti e bassi

Mazzarri, ai primi spifferi, lo aveva difeso a spada tratta: «Cragno non si discute, non cerchiamo problemi dove abbiamo certezze». Anche se le prime uscite avevano messo in mostra un portiere normale, per chi da Cragno era stato abituato troppo bene, a suon di miracoli. Poi, la miccia accesa dalla richiamata in Nazionale, l'inserimento tra i convocati per la doppia sfida Mondiale contro Svizzera e Irlanda del Nord. Festeggiata, contro l'Atalanta, da una partita alla Cragno, con due interventi da applausi su Zapata nel primo tempo e Ilicic nella ripresa. Ma anche con altri due gol al passivo. Gol che fanno male e che sono diventati una costante. Perché 22 reti incassate nelle undici gare giocate fanno una media di due palloni precisi infilati a partita, come mai da quando è arrivato a Cagliari, nella lontana estate del 2014, su intuizione dell'allora ds Marroccu, che lo pescò a Brescia.

Numeri

Nelle ultime stagioni, Cragno è sempre stato al primo posto nella classifica delle parate della Serie A: in una difesa sempre ballerina, a lui toccava il ruolo di salvatore della patria. Quest'anno, le parate restano tante (33 in 11 gare), ma non abbastanza per stare sul podio dei portieri più impegnati, un podio dove, sul gradino più alto, troneggia il suo ex dodicesimo, Guglielmo Vicario, che a Empoli ha già raggiunto quota 44. Salgono, e tanto, invece, i palloni finiti alle sue spalle. Già 22 (sui 26 totali) in 11 gare, una media di 2 reti subite a partita, la media peggiore. Superiore a quella di 1,62 (47 reti in 29 presenze) della stagione 2017-18 o di 1,55 dello scorso campionato (con 53 gol al passivo sulle 34 gare giocate). E con questa media da incubo, impossibile pensare di tenere la porta chiusa, tanto che l'ultimo clean sheet (rete inviolata) risale allo 0-0 contro il Milan a San Siro, nell'ultima trasferta della stagione scorsa. Quasi un'offesa per un portiere che in 27 partite sulle 150 giocate col Cagliari è rimasto imbattuto. Domenica un nuovo tentativo, a Reggio, contro il Sassuolo. Il Cagliari si aggrappa ancora a Cragno e ai suoi miracoli, per far punti e dare sostanza ai suoi sogni di salvezza.