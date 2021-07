Cragno, tuffo rossoblù 

25

Le partite

chiuse da Cragno senza subire reti nelle sue 131 presenze in campionato a difesa della porta del Cagliari: 2 volte nella prima stagione (2014-15), 7 volte nel 2017-18 e nel 2018-19, 3 nel 2019-20 e infine 6 nell’ultima stagione

87

I minuti

giocati da Cragno nelle sue due presenze in Nazionale. All’esordio con la Moldavia 24’ e altri 63’ nella sua prima volta da titolare con San Marino, alla Sardegna Arena

Doveva essere la sua estate: prima la Nazionale, con la spedizione europea come terzo portiere, poi un mercato che avrebbe potuto fargli fare l’atteso salto di qualità, con nuovo ambizioni e nuovi palcoscenici. Invece, Alessio Cragno si è fermato al palo. Prima il sorpasso all’ultima curva da parte di Meret, scelto dal ct Mancini come terzo dietro Donnarumma e Sirigu, poi quel mercato che non decolla e un futuro che si tinge ancora una volta di rossoblù.

Tristezza vai via

Cragno si è consolato a modo suo. Intanto, si prepara a diventare padre per la seconda vola. E poi è pronto a difendere per la quinta stagione di fila la porta del Cagliari, il “suo” Cagliari. Certo, un po’ ci aveva fatto la bocca, sentendo i nomi dei possibili acquirenti. Ma la richiesta del presidente Tommaso Giulini (25 milioni) ha fatto scappare ogni pretendente. Anche se un mercato che ancora non è praticamente iniziato può sempre regalare qualche sorpresa. La Lazio, per esempio, sarebbe ancora alla ricerca di un portiere titolare e il nome di Cragno è ancora presente nella lista del ds Tare. Sfumate, invece, le piste Atalanta e Marsiglia, che hanno puntato rispettivamente su Musso e Pau Lopez. Neanche il tempo di farsi prendere dalla delusione, perché per Cragno Cagliari e il Cagliari non saranno mai una soluzione di riserva, ma sempre la prima scelta, dal punto di vista umano e professionale. Anche se la sua assenza al recente workshop al Forte, dove lo stesso Cragno si trovava in vacanza, ha fatto storcere qualche bocca in società.

Alternanza

E così ecco arrivare il ribaltone tra i pali. Dove il Cagliari, con Cragno in partenza, era pronto a mettersi nelle mani di Guglielmo Vicario. Ma, si sa, le strade del mercato sono infinite. Con l’Uomo Cragno di fatto bello e impossibile, la società rossoblù ha aperto le porte alle richieste per l’ex portiere di Venezia e Perugia, dimostratosi sul campo più di un dodicesimo. Adesso Vicario può partire, ma sempre e soltanto con la formula del prestito. Sembrava raggiunto l’accordo col Genoa, in un’operazione che avrebbe portato in Sardegna l’esterno destro Paolo Ghiglione. Ma all’improvviso è spuntato l’Empoli, che ora sembra essere in pole position per il ventiquattrenne friulano, che secondo radiomercato avrebbe già dato il suo consenso.

Valzer dei portieri

A pochi giorni dal via, il roster dei portieri che verranno allenati dal confermato Paolo Orlandoni dovrebbe contare ancora su Cragno come titolare e Simone Aresti come terzo. Con Vicario più vicino all’Empoli che al Genoa, il Cagliari dovrà cercare un vice. Il presidente Giulini preferirebbe puntare su un secondo d’esperienza, come Antonio Mirante, svincolatosi dalla Roma, 38 anni giovedì prossimo, che in giallorosso ha spesso e volentieri salvato la baracca alle spalle di Olsen prima e Pau Lopez poi.

Suggestione Sirigu

Attenzione, però, perché il calciomercato non dà certezze. Ecco, quindi, che Cragno partirà per Pejo col Cagliari per preparare la sua quinta stagione di fila, la sesta totale, in rossoblù. Ma se la Lazio o un altro club importante dovesse presentarsi con quei 25 milioni chiesti da Giulini, il presidente potrebbe dover rivedere i suoi piani. E se Cragno dovesse partire, con Vicario già ceduto, ecco che il Cagliari potrebbe buttarsi su quello che è uno storico obiettivo del numero uno di via Mameli, il sardo Salvatore Sirigu, che presto potrebbe svincolarsi dal Torino. Solo una suggestione, ma nel mercato tutto può succedere.

RIPRODUZIONE RISERVATA