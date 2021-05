Cragno torna a casa 

1°

Giugno

entro

mezzanotte il ct Mancini ridurrà

la lista

da 28 a 26 nomi. Sarà quella definitiva in vista degli Europei

11

Giugno

l’esordio

azzurro

a Roma

contro

la Turchia

16

Giugno

la data della gara contro la Svizzera

20

Giugno

l’Italia scenderà

in campo

contro

il Galles nell’ultima gara del girone

Milano. Le scelte di Roberto Mancini erano nell’aria e la prima lista di 28 elementi (che verrà resa definitiva entro la mezzanotte del 1° giugno, quando sarà ridotta a 26 uomini) è quella che già si era intuita dopo la partita di Cagliari con San Marino. I dubbi erano tre o quattro. Meret o Cragno come terzo portiere. È stato scelto il “napoletano”. In difesa ci sono Toloi e Mancini. A centrocampo chiamati Cristante, Pessina e Sensi. Come regista, in caso di problemi fisici per il titolarissimo Jorginho (campione europeo con il Chelsea), c’è anche la candidatura di Locatelli, mentre Lorenzo Pellegrini, che si sta riprendendo dopo l’infortunio, coprirà una posizione sulle linee laterali. In attacco, il nome emerso nella partita con San Marino è quello di Politano che aveva chiuso in crescendo la stagione col Napoli. Giocoforza è stato sacrificato Kean, che aveva convinto poco negli ultimi tempi. Come si vede, nell’elenco non ci sono lo stesso Kean, Cragno, Biraghi, Castrovilli e Grifo rispetto alla formazione di Cagliari. Ma fra i compiti del ct c’è anche quello di prendere dolorose decisioni.

Gli intoccabili

Del resto, Mancini ha bisogno di giocatori in qualche modo polivalenti per far fronte a impegni ravvicinati come quelli degli Europei. Non è un mistero, che la formazione di partenza sia ben delineata. Abbiamo visto come Donnarumma sia un intoccabile. In difesa, molto probabilmente vedremo Florenzi, Bonucci, Chiellini con Spinazzola o Emerson sulla sinistra e Acerbi pronto a subentrare a uno dei due centrali. A centrocampo intoccabili Barella e Jorginho, mentre Verratti (non al meglio), Pellegrini o Locatelli sono i candidati più autorevoli con Pessina. Davanti, Chiesa, Immobile (con Belotti in alternativa) e Insigne sono gli uomini più affidabili. Bernardeschi ha preso quota. Insomma, Mancini le scelte le aveva fatte e semmai all’ultimo si è aggiunto Politano e non Raspadori, aggregatosi all’Under 21 e candidato forte per il futuro. Del resto, lo zoccolo duro della formazione azzurra è costituito dai giocatori che hanno contribuito alle qualificazioni europee e hanno posto le basi per quelle “mondiali”: 26 partite senza sconfitte.

A caccia di record

Il prossimo traguardo, dopo aver battuto il record di Lippi, è quello di agguantare il primato di Pozzo (30 partite). Il che, dopo l’amichevole con la Repubblica Ceca a Bologna, comprenderà le tre partite contro Turchia, Svizzera e Galles agli Europei. Se non verranno perse, come auspicabile, la Nazionale non solo raggiungerà le 30 partite senza sconfitte, ma passerà il turno. In questi giorni di avvicinamento alle partite di Roma, la Nazionale sarà protagonista della “Notte Azzurra”, un programma della Rai consuetudine “portafortuna” che già in passato ha avuto successo. Il commissario tecnico è un uomo moderno che, dopo aver avuto successo in Italia e all’estero come allenatore di club, sta suscitando entusiasmi anche alla guida della Nazionale. Capisce le esigenze della comunicazione e, col favore del vento, ha portato ottimismo attorno alla Nazionale. Mancini è un valido esponente della nuova frontiera di un calcio, il nostro, che ha bisogno di fiducia.

