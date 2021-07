Cragno para l’amarezza  

Inviato

Peio. “Pronto, Alessio, ciao”. La chiamata arriva dal preparatore dei portieri della Nazionale, Massimo Battara. Non è una telefonata, è una fucilata. Perché con quelle poche parole il ct Roberto Mancini – futuro trionfatore a Wembley – tramite un suo collaboratore, metteva fine alle temporanee aspirazioni di Alessio Cragno di vestire l’azzurro all’Europeo. “L’escluso sei tu”. Amarezza, dispiacere, tante domande dietro una scelta che abbiamo provato a interpretare, in tanti, senza arrivare a una soluzione. Anche lui, ma non lo dice. Non rivela cosa si fossero detti un mese e mezzo fa, ma Cragno resta in attesa: «A settembre ci sarà un’altra convocazione», i Mondiali sono dietro l’angolo, «io sono pronto».

Uno dei primissimi acquisti di Tommaso Giulini, targato 2014, è ancora lì, fra i pali del Cagliari, un privilegio, un onore, un passaggio della sua vita che – nel frattempo – si continua a tingere di rosso e di blu: «Mia moglie è sarda, mia figlia è nata a Cagliari, la bimba in arrivo nascerà a Cagliari. Che dire?». Cragno, oggetto del desiderio di diversi club, uno che sembrava potesse scegliere dove accasarsi, dopo crescita e consacrazione nel Cagliari: poi cosa è accaduto? «Alla fine del campionato, eravamo d’accordo con la società che se fossero arrivate delle offerte che soddisfacevano le mie e le loro esigenze, ne avremmo parlato. Sono qui, ben felice di essere ancora un giocatore del Cagliari».

Azzurro nostalgia

Ci pensa, ci spera. Non fa più parte della chat della Nazionale, quella degli azzurri campioni d’Europa, ma ci crede ancora: «Aspetto le convocazioni di settembre». L’ambiente azzurro gli ha lasciato dentro un insegnamento: «L’atteggiamento che hanno certi giocatori, abituati a sfide di altissimo livello, è sempre quello della partita della vita, danno il 120% sempre, anche nelle partitelle di fine allenamento. Questo deve essere anche il nostro atteggiamento».

Da Mancini a Semplici: «Si riparte dal portiere, spesso, e questo non mi crea problemi, sarò più coinvolto. Il Cagliari dovrà avere lo stesso modo di affrontare le partite anche all’inizio della stagione, come è accaduto alla fine dell’ultimi campionato. Ce la dovremo giocare contro tutti alla pari, abbiamo dimostrato di poterlo fare». Non affronta le questioni di mercato («Cosa manca alla nostra squadra? Non è compito mio stabilire queste cose») e tesse le lodi del suo ex vice Vicario e di quello attuale, Radunovic: «Ottimi portieri, hanno le qualità che servono». Gli chiedono di Donnarumma, che lui conosce molto bene, il re degli Europei: «Non so se sia il migliore del mondo, io penso che lo sia, se non il primo fra i primissimi, ha fatto un salto di qualità su tutto, non solo tecnicamente».

Il sogno di Alessio

Dopo Ceppitelli, un altro senatore rossoblù occupa la poltrona della avveniristica sala stampa (un’aula di una scuola primaria) di Celledizzo, a pochi passi dal terreno di gioco. Si conferma un ragazzo tutto cuore, quando sottolinea che il suo sogno sportivo è legato al Cagliari: «Giocare finalmente alla pari con tutti, fin dalla prima di campionato, non parlo di scudetto, di Europa, ma in ogni campo fare la nostra figura e dare del filo da torcere a tutti, riuscire a fare un bel salto di qualità perché possiamo farlo e ce lo meritiamo». Cari compagni, prendete appunti.

