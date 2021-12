Cragno è deluso: Così no 

Milano . Quattro reti subite, eppure, alla fine, Alessio Cragno è uscito dal campo con il ruolo di migliore in campo per un Cagliari che, contro l’Inter capolista, non l’ha praticamente mai vista. E alla fine, il portiere di Fiesole deve parare anche le critiche e la delusione per una serata che tutti speravano diversa. «Di cose positive ce ne sono state davvero poche. Dobbiamo pensare solo a noi, perché per raggiungere la salvezza dobbiamo fare i punti che servono e tirarci fuori da questa situazione».

Una stagione complicata, qualche errore di troppo per un portiere che negli anni ha abituato troppo bene. Ieri, a San Siro, è stato l’unico a cercare di fermare la corazzata nerazzurra. È tornato a parare un rigore come non capitava dall’ultima giornata della stagione 2019-20, il penalty parato, sempre a San Siro, al milanista Ibrahimovic. Non bastasse, ha stabilito il suo record personale di parate in una gara, addirittura undici, e in una circostanza è stato salvato dalla traversa. Ma alla fine, le reti al passivo sono quattro, record stagionale (come le 4 reti subite col Milan, ma in porta c’era Radunovic). No, Cragno, seppure in versione supereroe, non può essere soddisfatto: «Non abbiamo fatto la partita che dovevamo e volevamo fare. La vittoria manca da un po’ e nelle ultime partite almeno avevamo fatto delle buone prestazioni con squadre di livello». A San Siro, invece, il Cagliari si è dimostrato piccolo, fragile e senz’anima: «La loro qualità è evidente, lo dimostrano da quattro anni, sono la squadra campione d’Italia. Ma è stato troppo facile per loro perché la nostra prestazione non è stata all’altezza. Su questo dobbiamo lavorare perché a San Siro ci sta perdere, anche 4-0, ma la prestazione deve essere diversa da questa».

Cambio di rotta

Inutile guardare la classifica, col Cagliari ancorato a quota 10 punti, al penultimo posto, in compagnia del Genoa. «Ma la classifica non la possiamo guardare, dobbiamo pensare a noi e a raggiungere la quota giusta. Dobbiamo lavorare e fare punti perché dobbiamo assolutamente salvarci». Inutile continuare a dire che con questi giocatori non si possa rischiare: «Le qualità le abbiamo, ma dobbiamo portarle in campo. Ultimamente avevamo fatto delle buone prestazioni, anzi, siamo stati anche sfortunati in alcuni episodi. Con l’Inter non abbiamo dato continuità. Spiace perché ci tenevamo a far bene e far punti. Vuol dire che quello che stiamo facendo non basta». Cragno boccia il Cagliari: «Nelle scorse partite con Roma, Torino e Atalanta, siamo stati alla pari, a volte anche più aggressivi. A San Siro, invece, non abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Adesso dovremo capire perché e non farlo più». Meglio guardare avanti, resta la ferita: «Dal campo la loro qualità è incredibile e ci hanno dominato dall’inizio alla fine, mentre noi non abbiamo saputo controbattere».