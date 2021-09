Cragno contro Sirigu con sfondo azzurro 

Aver saltato la prima trasferta stagionale e anche la prima chiamata azzurra post Europei, per Alessio Cragno, può bastare. Galeotto lo stiramento accusato contro lo Spezia, un infortunio che il portiere del Cagliari ha già messo via. Due settimane di terapie, poi nella settimana che porta alla gara col Genoa ogni giorno un passo in più, fino a gettar via anche l'ultimo cerotto. Domani, Cragno ci sarà. E dall'altra parte ritroverà l'amico/rivale Salvatore Sirigu, con cui ha condiviso la preparazione azzurra di fine maggio al Forte Village e quei sogni che, per il portiere di Fiesole, sono tramontati all'alba.

Di nuovo contro

Quattro portieri per tre posti: Cragno ci ha sperato, anche se quella maglia da titolare nel test dell'allora Sardegna Arena contro San Marino somigliava tanto allo zuccherino prima della medicina amara. E infatti, il primo taglio azzurro di Mancini ha visto scendere dal pullman proprio il portiere di Cagliari, che ha lasciato la porta della Nazionale in custodia al titolarissimo Donnarumma, al suo vice Sirigu e al napoletano Meret. Una delusione che Cragno ha trasformato in benzina per la nuova stagione. E il riesordio di domani lo metterà di fronte proprio a uno dei rivali azzurri, il sardo della Caletta Sirigu, che dopo quattro stagioni a guardia dei pali del Torino, ha lasciato la Mole per la Lanterna, sponda Genoa. E che, a 34 anni suonati, non molla nulla, la Serie A e la Nazionale, con Mancini che gli ha concesso, nell'ultimo match con la Lituania, il gettone azzurro numero 28.

Incroci

Cagliari-Genoa, Cragno contro Sirigu. La prima sfida nella stagione 2017-18 fu un Cagliari-Torino 0-4, pomeriggio nero per il portiere rossoblù. I due si sono sempre trovati l'uno contro l'altro nello scontro sardo-piemontese. Il bilancio totale è di due vittorie a testa e un pareggio, con 10 gol subiti da Cragno e 8 da Sirigu. Che, da parte sua, ha sempre trovato il modo di farsi rimpiangere dal Cagliari, che non lo scelse dopo un provino, quando Tore era solo un ragazzino di Siniscola che sognava rossoblù: nei 12 precedenti contro la squadra della sua Isola, Sirigu ha vinto 4 volte, pareggiato 5 e perso 3 (oltre ai 2 ko con granata, anche quello della sua prima volta contro il Cagliari col Palermo).

Numeri

Anche domani, Cragno e Sirigu si ritroveranno da avversari. Una stretta di mano, qualche battuta e, magari, l'arrivederci di nuovo in azzurro, all'ombra di Donnarumma. Storie diverse quelle dei due in Nazionale, visto che alle 28 presenze del sardo, Cragno risponde con 2 appena. Anche se poi, in chiave Europei, i numeri della scorsa stagione avrebbero dovuto far preferire il portiere del Cagliari (34 presenze e 52 reti al passivo contro le 32 gare e i 62 gol subiti di Sirigu).

Storie di mercato

Le sliding doors dell'ultimo mercato avrebbero potuto regalare un'altra storia. Nei progetti originari, Cragno aveva le valigie pronte e il presidente Giulini avrebbe provato a realizzare quello che resta un sogno cullato fin dal suo arrivo alla guida del Cagliari, proprio Sirigu. Ma Cragno è rimasto e Sirigu ha sì trovato il rossoblù, ma quello del Genoa. Per realizzare il sogno di giocare nella sua terra ci sarà ancora da aspettare.

