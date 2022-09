Crac da 120 milioni: patteggiano in nove 

Si chiude in Tribunale a Cagliari con un patteggiamento generalizzato l’inchiesta per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale legata a un fallimento del valore superiore a 120 milioni di euro. Un buco nei conti provocato, secondo la ricostruzione di Procura, Guardia di Finanza, curatori e consulenti da debiti complessivi tali da rendere insolventi le aziende, passaggi vorticosi di denaro da una società all’altra, promesse di acquisto di terreni mai portate a termine, mancati pagamenti di oneri fiscali e previdenziali. Sino al default delle società Stim (Sviluppo turismo integrato mediterraneo srl), Chia Invest e Cosud (la capogruppo) che, collegate tra loro, gestivano alcuni degli alberghi più importanti nel territorio di Domus de Maria. Un solo imputato ha scelto il dibattimento e ieri, al termine dell’udienza preliminare, è stato rinviato a giudizio dal gup Giuseppe Pintori: il 47enne Piermario Rigoni di Asiago che, consigliere della Stim tra il maggio 2008 e il novembre 2010, si presenterà in aula assistito dal suo legale Luigi Porcella il primo dicembre.

Si chiude in Tribunale a Cagliari con un patteggiamento generalizzato l’inchiesta per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale legata a un fallimento del valore superiore a 120 milioni di euro. Un buco nei conti provocato, secondo la ricostruzione di Procura, Guardia di Finanza, curatori e consulenti da debiti complessivi tali da rendere insolventi le aziende, passaggi vorticosi di denaro da una società all’altra, promesse di acquisto di terreni mai portate a termine, mancati pagamenti di oneri fiscali e previdenziali. Sino al default delle società Stim (Sviluppo turismo integrato mediterraneo srl), Chia Invest e Cosud (la capogruppo) che, collegate tra loro, gestivano alcuni degli alberghi più importanti nel territorio di Domus de Maria. Un solo imputato ha scelto il dibattimento e ieri, al termine dell’udienza preliminare, è stato rinviato a giudizio dal gup Giuseppe Pintori: il 47enne Piermario Rigoni di Asiago che, consigliere della Stim tra il maggio 2008 e il novembre 2010, si presenterà in aula assistito dal suo legale Luigi Porcella il primo dicembre.

Processo chiuso

Tutti gli altri, amministratori, componenti del cda e sindaci delle aziende, hanno chiuso il procedimento concordando la pena col pm Emanuele Secci, titolare dell’inchiesta. Antonio Cavaleri, 59 anni, imprenditore di Thiene nel Vicentino, presidente e ad di Chia Invest e Stim e amministratore unico di Chia Hotels Restors, Baia Chia Hotels, Le residenze di Chia e Costa Verde Arbus, imputato principale, difeso dagli avvocati Alberto Pani e Alessio Scamonati, ha patteggiato 4 anni. Altre otto persone sotto accusa hanno ottenuto la sospensione condizionale.

Altri otto

Sono Giampiero Brandolini, 80, di Bologna (consigliere di Chia Invest e Stim, amministratore unico e liquidatore di Cosud), e Italia Spedo, 82, di Thiene (consigliere di Chia Invest), che sconteranno 2 anni e mezzo; Mario Piantanida, 75, di Bergamo (presidente dei sindaci di Chia Invest, Stim e Costa Verde Arbus e sindaco di Chia Hotels&Resorts), che ha concordato 2 anni; Ombretta Frisiero, 53, di Schio (sindaco di Chia Invest, Stim, Chia Hotels e Baia Chia Hotels), un anno e 10 mesi; Rudi Fasolo, 60, di Castelfranco Veneto (consigliere di Chia Invest), un anno e 9 mesi; Gianantonio Delle Carbonare, 76, di Schio (sindaco di Chia Invest e Baia Chia e consigliere di Stim), un anno e 8 mesi; Fernando Petracca, 58, di Thiene (sindaco di Chia Invest), un anno e mezzo; Vincenzo Nicastro, 75, di Milano (sindaco di Chia Invest), assistito dal legale Massimiliano Ravenna, un anno e 4 mesi.

Il modus operandi

Secondo gli inquirenti l’amministratore e le altre persone inserite nell’organigramma delle tre società a vario titolo facevano transitare in altre società o verso più fondi immobiliari proprietà e denaro delle aziende che gestivano gli alberghi così impoverendole, erodendone la capacità di far fronte ai costi di gestione e aggravandone il dissesto; segnalavano plusvalenze inesistenti in compravendite di terreni; usavano somme derivate dall’aumento del capitale sociale per comprare immobili; non pagavano obbligazioni fiscali e previdenziali per decine di milioni; acquistavano aree di Domus de Maria a prezzo superiore al valore di mercato; provocavano uno stato passivo di circa 121 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata