CR7-Mbappé ad alta tensione 

Sfida ad alta tensione stasera a Budapest: il Portogallo cerca contro la Francia la vittoria che porterebbe agli ottavi, i transalpini i tre punti che ne consoliderebbero il primo posto evitando così sorprese. Il gruppo F, quello più difficile di Euro 2020, mette sul piatto una sfida di «alto livello», come ha sottolineato il ct francese Didier Deschamps. Da una parte i campioni d'Europa in carica, reduci dalla brutta ko con la Germania, dall'altra i campioni del mondo.

Qui Portogallo

«Dipende tutto da noi, quindi dobbiamo fare bene il nostro lavoro», le parole del ct portoghese, Fernando Santos. «Abbiamo analizzato la partita contro la Germania - le parole di Santos - e siamo tutti giunti alla stessa conclusione: non eravamo noi. Dobbiamo migliorare il nostro livello di concentrazione e intensità, è così che possiamo vincere». Contro Mbappè e compagni il Portogallo «non dovrà fare calcoli», ha sottolineato Santos. «I miei giocatori sanno che non possono fare calcoli. Non sappiamo cosa accadrà tra Germania e Ungheria. Dipende tutto da noi, quindi dobbiamo fare bene il nostro lavoro». Quale sarà la formazione che affronterà la Francia? Santos non si sbilancia: «Se ho intenzione di fare molti cambiamenti? Forse li sostituirò tutti», ha detto ridendo. «Contro la Francia bisognerà essere forti in tutti gli aspetti della partita, e correre di più, lottare di più».

Qui Francia

Non farà calcoli nemmeno la Francia. Deschamps domani sera vuole che la sua squadra scenda in campo «per ottenere il miglior risultato possibile». L'obiettivo della Francia è il primo posto nel girone, eliminare il Portogallo può essere una motivazione? «Onestamente, no», risponde Deschamps. «La nostra ambizione è quella di ottenere il miglior risultato possibile. Dobbiamo pensare a noi. Vogliamo fare del nostro meglio». Contro il Portogallo «sarà una partita di alto livello conosciamo i punti di forza del Portogallo e loro conoscono i nostri. Sono una delle migliori squadre d'Europa, hanno tante qualità. Sappiamo che il Portogallo fa molto affidamento sui gol di Cristiano Ronaldo». Deschamps guarda agli ottavi e sottolinea che «sarà una competizione nuova, con le carte rimescolate, e le impressioni della partenza forse non sono le stesse dopo». Niente calcoli anche per il capitano della Francia, Hugo Lloris: «Non si può entrare in campo con lo spirito di calcolo, bisogna entrare con la voglia di vincere avremo di fronte un avversario che vorrà la qualificazione. È una sfida contro i campioni in carica. Tutto questo servirà da punto di riferimento per il resto della competizione. Qualunque sia il risultato finale, se vogliamo arrivare alla fine, ce ne saranno altri sfide contro grandi nazionali. Non possiamo calcolare i nostri sforzi». Lloris parla anche delle altre squadre viste finora a Euro 2020: «Belgio, Olanda e Italia hanno mostrato cose buone, ma dagli ottavi darà un'altra competizione».

