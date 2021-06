CR7-Lukaku, dentro o fuori 

SIVIGLIA . Oggi lo stadio Olimpico della Cartuja ospita alle 21 lo scontro tra Lukaku e CR7, che comunque decreterà l’uscita dalla competizione continentale di una big. Sono tanti i temi di Belgio-Portogallo sviscerati, alla vigilia, dai protagonisti.

Qui Portogallo

«È una grande partita, è come una finale, la prima di quelle che noi vogliamo giocare per arrivare fino in fondo. Non dobbiamo concedere spazi al Belgio. La squadra che gestirà al meglio il pallone e difenderà nel modo più efficace sarà quella che vincerà». Lo dice il ct portoghese Fernando Santos per presentare quella che, non solo per lui, è una finale anticipata. «Credo che loro giocheranno con tre a centrocampo», dice ancora Santos, «e con De Bruyne in posizione più avanzata, Lukaku farà il pivot e Mertens starà sulla destra. Hanno molta qualità, e noi dovremo difendere bene, anche se non lo faremo a uomo, e giocare ai livelli che abbiamo mostrato contro Francia e Ungheria. Perché, credetemi, anche il Portogallo è sicuramente in grado di creare azioni pericolose e fare gol. Ripeto, questa è un finale: non è da giocare, è da vincere. Il Belgio è un avversario forte, ma noi dobbiamo esserlo di più. Chi farò giocare oltre a Cristiano Ronaldo? Credetemi, non ho ancora deciso».

Qui Belgio

«Quando metti a punto un piano per fermare un giocatore particolare, rischi di essere colpito da altri giocatori. E nel Portogallo qualsiasi calciatore può essere pericoloso, ha giocatori molto veloci». Roberto Martinez, ct del Belgio, mette in guardia i suoi alla vigilia dell'ottavo di finale contro i lusitani: preoccuparsi del solo Cristiano Ronaldo potrebbe diventare un errore fatale. «Certo, Ronaldo è molto importante, ma dobbiamo difendere in dieci contro di loro, dobbiamo essere compatti, solidi, difenderci da squadra». Out Chadli, Martinez si consola con Eden Hazard, ormai pienamente ritrovato dopo una stagione difficile.

