CR7 è la stella, ma va premiato anche Rossi 

Al giro di boa dei gironi di qualificazione, l'Europeo appaga la fame di calcio di un continente afflitto da un anno e mezzo di pandemia e che torna a far sentire gli umori degli spettatori in stadi che ricominciano a riempirsi. Gol, emozioni paure e polemiche distillano un cocktail che cattura e promette scintille fino all'epilogo. Molte conferme e poche sorprese finora fra le squadre mentre fra i singoli c'è l'imbarazzo della scelta.

I più attesi

Dei protagonisti più attesi danno spettacolo Ronaldo e Lukaku, sufficiente ma a digiuno di gol Mbappè, male Kane mentre Lewandowski segna tre gol ma la sua Polonia è un disastro. Tra i migliori in assoluto anche Pogba, Debruyne, Jorginho, Modric e Kjaer, anche per il suo gesto salvavita nel dramma Eriksen. Sono tanti i top players dell'Europeo. Ronaldo innanzitutto, 5 gol in 3 gare, 13 per il record agli Europei strappato a Platini, 109 in nazionale come Ali Daei. Al suo livello può considerarsi Lukaku trascinatore del Belgio insieme a De Bruyne, un altro papabile per il Pallone d'Oro. Guariti dal Covid stanno facendo sentire il loro peso Busquets e Kulusevski. Lo spagnolo ha trasformato la nazionale tornata competitiva dopo tante incertezze grazie anche a Sarabia e alle genialate del giovane Pedri. Lo juventino ha dato consistenza a una Svezia, grande sorpresa grazie anche alle parate di Olsen e ai gol di Forsberg.

Le sorprese

Molti le rivelazioni della Danimarca che, smaltito lo choc del malore di Eriksen, ha messo in mostra la corsa di Maelhe, la sostanza del sampdoriano Damsgaard, il carisma e l'esperienza di Schmeichel e Kjaer. Ottimo il lavoro del tecnico Hjulmand, protagonista come l'austriaco Foda: sugli scudi, oltre al jolly di lungo corso Alaba, anche il talentuoso Sabitzer. Tra le favorite tanti i trascinatori. La Francia è condotta per mano da un Pogba in grande spolvero, supportato dal motorino Kantè. Per Deschamps scommessa vinta col ritorno di Benzema, in attesa del miglior Mbappè. L'Olanda, potenziale semifinalista, si avvale dei difensori doc De Vrij e De Ligt, della continuità di Dumfries e Wijnaldum e dei gol di Depay. Convincono a tratti, lasciando seri dubbi, anche Inghilterra e Germania, che regoleranno i conti agli ottavi. Da un lato spiccano Sterling (leader anche per i diritti civili), il talento di Grealish e la sostanza di Phillips, dall'altro lo strapotere sulla fascia di Gosens, la duttilità di Kimmich, i gol decisivi di Goretska e soprattutto Havertz. Oltre al fenomenale Ronaldo il Portogallo sfrutta la qualità di Bernardo Silva e la quantità di Renato Sanches.

Gli Oscar

Tra le altre citazioni d'obbligo la classe infinita di Luka Modric, il gol copertina da cinquanta metri di Patrik Schick, l'addio orgoglioso di Goran Pandev e le sorprese dell'Ungheria di Marco Rossi che è uscita tra gli applausi anche grazie ai gol di Szalai e al duro lavoro di Schafer, cresciuto nel Genoa e nel Chievo e lasciato forse partire frettolosamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA