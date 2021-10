Cpr, ricomincia la rivolta 

"Rompiamo l'isolamento del Cpr di Macomer". A circa 22 mesi dall'apertura, il Centro regionale di permanenza e rimpatrio dei migranti finisce nuovamente nel mirino di chi quella struttura l'ha sempre contestata e per il prossimo 30 ottobre organizza una manifestazione pubblica, per denunciare quanto avviene all'interno. «Il Cpr è un carcere etnico – è scritto in un documento degli organizzatori della protesta – gestito da una società privata, il cui interesse è il profitto e non una degna assistenza dei reclusi e delle recluse, privati della libertà personale, per essere poi allontanati dal territorio italiano, solo perché non possiedono un regolare permesso di soggiorno e non per aver commesso un reato».

Si è avuta notizia di rivolte, di tentati suicidi e quanto altro, ma poco, ufficialmente, trapela. Ora quelle venti associazioni, con in testa l'assemblea No Cpr Macomer e l'Asce Sardegna , chiamano a una nuova mobilitazione.

L'appuntamento

È fissato alle 9 del mattino nella piazza delle due stazioni ferroviarie. Il corteo poi si sposterà nella centralissima piazza Sant'Antonio e poi davanti al Cpr dove si cercherà di effettuare una consegna di schede telefoniche da distribuire agli ospiti della struttura, per poter garantire loro il diritto di comunicazione con l’esterno. «La struttura è come un buco nero - scrivono in un comunicato gli organizzatori della giornata di protesta - dentro la quale si consumano tragedie quotidiane, dettate dalla negazione dei diritti e dei riconoscimenti di essere umano».

Polemica politica