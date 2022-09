Cozze, merce rara in pescheria 

Le cozze di Olbia, merce rarissima sui banchi delle pescherie; alcune rivendite ne sono rimaste prive anche per due settimane di seguito. Vittima di una moria eccezionale, denunciata dal Consorzio dei Molluschicoltori a metà agosto (e dovuta al gran caldo ma soprattutto alla mancanza di ossigenazione dell’acqua), l’ultima parte rimasta della produzione del pregiato mollusco è andata a ruba nella stagione dei record.

Uno stop anticipato ai rifornimenti del commercio al dettaglio, a fronte di una richiesta ancora molto elevata di prodotto, che non era ciò che ci si aspettava nell'estate della ripresa economica.

Il trasloco

Il Consorzio è tutt’ora impegnato ad ottenere il nulla osta per l'impresa che deve riprendere i lavori all’impianto di Lido del Sole, impianto dove si sarebbe dovuta mettere in salvo la produzione e garantire così la disponibilità delle pregiate cozze locali ai consumatori negli ultimi scampoli di agosto fino ad esaurirsi, come di consueto, tra i mesi di Settembre e Ottobre.

«Sappiamo tutti dell’aumento medio della temperatura nel Mediterraneo e, per stringere il cerchio di nostro interesse, del Tirreno – precisa il presidente del Consorzio, Raffaele Bigi – ma questi fenomeni estremi, che si ripetono periodicamente, sono dovuti soprattutto alla mancanza di forti maestralate e dei venti di scirocco. Non è una novità che fin dagli anni settanta le produzioni venissero spostate in acque piu fresche: Cugnana, Porto San Paolo o Marana».