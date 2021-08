Cozze danneggiate, coop contro armatori 

Finisce in Tribunale il naufragio dell’Eurocargo Valencia. L’incidente avvenuto il 4 luglio dell’anno scorso sarà l’oggetto di una causa civile per risarcimento danni. Quattro aziende del Consorzio Molluschicoltori di Olbia - Consorzio di Società Cooperative hanno citato in giudizio la compagnia proprietaria del Valencia, la Grimaldi, e la società Moby, proprietaria dei rimorchiatori che effettuarono le operazioni di disincaglio. Stando all’atto di citazione in giudizio, le coop olbiesi sostengono di avere subito danni pesantissimi perchè il cargo Valencia “durante la manovra di evoluzione propedeutica all’ormeggio al molo sud del porto “Cocciani”di Olbia - pur in condizioni meteomarine assolutamente favorevoli - si arenava, invadendo l’area in concessione occupata dagli impianti di coltivazione dei mitili e delle ostriche”.

Le contestazioni

Le coop olbiesi (Il Faro, Shardana Mitili, Sa. Ma e Dego Mitili) sostengono anche che “a seguito e per effetto delle complessive manovre, sia di attracco al molo “Cocciani” della nave “Eurocargo Valencia” con il correlato suo arenamento, sia di disincaglio da parte dei 3 rimorchiatori accorsi per il salvataggio della detta unità vennero completamente “divelte” e “spostate” le strutture di coltivazione e tranciati gli impianti galleggianti di miticoltura esistenti negli specchi acquei, con finale loro affondamento e conseguente integrale perdita delle cozze ed ostriche, di qualità oltremodo pregiata, in allevamento”. Le cooperative (rappresentate dagli avvocati Mario Delitala, Michele Ponsano e dallo Studio specializzato Serino e Pinto, Napoli) chiedono, quindi, che vengano condannate entrambi le compagnie.

Accuse reciproche

La decisione di portare il caso davanti ai giudici civili di Tempio è maturata durante le trattative tra le coop e la Grimaldi. Nell’atto di citazione si legge “Le imprese armatrici coinvolte nel fatto, pur non negando la sussistenza delle conseguenze dannose, si sono reciprocamente attribuite la responsabilità esclusiva del fatto”. Ecco perché la citazione riguarda entrambe le società di navigazione.

Le compagnie

Grimaldi e Moby ritengono di avere operato correttamente, in linea con le indicazioni date all’epoca dalle autorità marittime di Olbia. Sia nella manovra di avvicinamento al porto, sia nel corso del disincaglio del Valencia.

RIPRODUZIONE RISERVATA