Covid, nido e asilo a prova di virus 

I bambini di Cuglieri fino ai 6 anni dal prossimo anno frequenteranno il nido comunale e la scuola d’infanzia in totale sicurezza, in un ambiente ancora più sano e protetto, con aria sempre pulita. Una tutela per la salute ottenuta grazie all’innovativo sistema che sarà installato nell’impianto di aerazione nelle aule delle due strutture didattiche del centro montiferrino. Una cinquantina di bimbi potranno svolgere attività didattiche e ludiche in aule super protette, dove verrà installato questo innovativo impianto di sanificazione dell’aria che monitorerà costantemente il livello di anidride carbonica, aspirando e cambiando l’aria se questo salirà oltre il livello consentito.

L’intervento

La pandemia Covid non è ancora archiviata e la comunità cuglieritana ha già pagato un prezzo notevole, per questo occorre tenere alta l’attenzione e proteggere le categorie più fragili. L’amministrazione comunale guidata da Gianni Panichi ha pensato di destinare 50mila euro al progetto sanificazione, risorse accreditate dallo Stato per il programma di efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola dell’infanzia e il Nido comunale- ludoteca. «I bambini debbono poter frequentare il nido e la scuola d’infanzia con la massima garanzia di un ambiente sanificato e sicuro», precisa il sindaco. L’impianto permette di sanificare l’aria attraverso un sistema a camera chiusa saturato con raggi ultravioletti. «L’aria è aspirata attraverso ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all'interno di SanificaAria, da cui fuoriesce sanificata. I raggi ultravioletti restano sempre confinati all’interno della cella di flusso dell’apparecchio senza entrare in contatto diretto con le persone. La sanificazione può essere quindi continua, anche mentre le persone si trovano all’interno dell’ambiente», spiegano i tecnici. Appena sarà completato darà risultati notevoli in termini di efficacia nell’eliminare germi e virus, infatti i test hanno dimostrato una capacità di eliminazione del 99,7%, quindi azzeramento quasi totale del pericolo coronavirus, mantenendo protetti i bimbi e impedendo quindi che il contagio si diffonda.

I lavori

L’impianto, i cui lavori saranno appaltati entro il 15 settembre, per non perdere il finanziamento, sarà gestito da un programma informatico che monitorerà costantemente la qualità ottimale dell’aria nelle stanze, aspirando l’aria malsana e poi sanificandola. Anche i genitori dei bambini potranno controllare la qualità dell’aria nelle aule installando semplicemente nel proprio telefonino l’applicazione collegata con il sistema di sanificazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA