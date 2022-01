Covid, la trincea di don Antonio Demurtas 

Anche i progetti della parrocchia dunque saranno rimandati: si ritorna al catechismo on lne nonostante in chiesa non si sia mai registrato un contagio. «Siamo stati sempre responsabili», ha detto il sacerdote, «distanziamento, mascherina, non abbiamo mai corso rischi». Eppure la paura si sente, serpeggia negli sguardi sfuggenti delle persone quando si incontrano, racconta don Antonello. «La gente è turbata, si pensava che fosse tutto finito e invece ci troviamo ad affrontare una crisi anomala, regna il sospetto».

Dopo la Pasqua dello scorso anno sembrava che tutto potesse tornare alla normalità. Nella stessa parrocchia sono riprese le attività, l'estate è trascorsa programmando il nuovo anno. Questo senso di normalità ha accompagnato il paese fino a mesetto fa: una fase nella quale ci sono stati momenti importanti come la celebrazione con il vescovo nel piazzale dell'ospedale e i concerti in chiesa durante il Natale. «Purtroppo già a Natale ho notato la mancanza dei bambini alle celebrazioni forse a causa della preoccupazione per il virus. Dopo Natale si è ripiombati nella stessa situazione di incertezza di prima». Una prudenza vanificata dal ritorno a scuola che ha favorito il dilagare della variante Omicron.

Contagi in aumento, scuole chiuse: è ritornata la paura ad Isili per il Covid-19. I positivi aumentano di giorno in giorno soprattutto fra i bambini. A raccontare questo periodo che dura ormai quasi due anni il parroco, don Antonio Demurtas, cappellano all’ospedale San Giuseppe Calsanzio. Il sacerdote ha continuato a lavorare in parrocchia e all'ospedale, spettatore di una situazione che ha accentuato paure ma anche messo in evidenza l’umanità e la solidarietà delle persone. «In questo tempo di pandemia», ha detto don Antonello (così è conosciuto), «ci sono stati momenti di luce ma molte zone d'ombra che hanno reso difficile il lavoro».

L’illusione

Le conseguenze

Anche i progetti della parrocchia dunque saranno rimandati: si ritorna al catechismo on lne nonostante in chiesa non si sia mai registrato un contagio. «Siamo stati sempre responsabili», ha detto il sacerdote, «distanziamento, mascherina, non abbiamo mai corso rischi». Eppure la paura si sente, serpeggia negli sguardi sfuggenti delle persone quando si incontrano, racconta don Antonello. «La gente è turbata, si pensava che fosse tutto finito e invece ci troviamo ad affrontare una crisi anomala, regna il sospetto».

L’ospedale

Eppure non sono mancate le note positive, soprattutto nei corridoi del reparto di Medicina del San Giuseppe. «Tutto il personale ha mostrato il proprio volto umano, ha supplito alla carenza di affetto delle tante persone che si sono avvicendate nei letti dell'ospedale». Il presidio è spesso diventato il parcheggio degli ospedali cittadini: tanti i malati che sono arrivati da Cagliari o Nuoro, pazienti no Covid che non potevano essere gestiti in altre strutture per i quali medici, infermieri, Oss hanno fatto ciò che potevano. Qualcuno è rimasto anche dopo essere stato curato perché nessuno se ne faceva carico, qualcun altro è morto senza il conforto dei propri cari. «In questo periodo non sono rimasto solo: ho visto nella quotidianità la manifestazione del Signore, ma c'è stato un impoverimento nei rapporti umani».

