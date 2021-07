Covid, giro di vite del sindaco 

Nuovo boom di contagio da Covid-19 a Quartucciu, dove in una settimana sono stati registrati ulteriori 20 casi della variante cosiddetta Delta, raggiungendo un totale di 53 positivi al virus in breve tempo.

Città blindata

Il sindaco Pietro Pisu per tutelare i suoi concittadini ha così deciso di “blindare” la città, firmando un’ordinanza che ha validità fino al 10 agosto con la quale ha disposto una serie di misure di prevenzione. «Occorre coniugare – afferma il primo cittadino – diritto alla salute e ordine pubblico nel rispetto dei parametri e delle variabili, ma prima che la situazione precipiti è importante prevenire ed evitare di creare situazioni che possano agevolare il contagio. Chiedo ai quartuccesi di rispettare i divieti e procedere con le vaccinazioni, solo così potremo sconfiggere il virus e tornare a un briciolo di normalità».

L’ordinanza

In seguito a una comunicazione dell’Ats arrivata ieri negli uffici di via Nazionale, Pietro Pisu ha così deciso di intraprendere la strada del pugno duro, vietando la vendita e il consumo bevande alcoliche dalle 22 alle 6 del mattino sia negli spazi pubblici come parchi e piazze, sia davanti agli esercizi commerciali.

Ma ha anche sospeso tutti gli spettacoli musicali e teatrali organizzati dalla sua stessa amministrazione per questa estate e infine, per tutelare i più piccoli ha imposto la chiusura dei campi estivi dedicati ai bambini e bloccato tutte le attività e i tornei sportivi in essere sul territorio.

Stop alle feste nei parchi

«I bar, i ristoranti e le pizzerie potranno vendere cibi e bevande solo al banco o ai tavoli, ma sono assolutamente vietati anche momenti conviviali, come possono essere le feste di compleanno, nei parchi e nelle aree aperte al pubblico», spiega il sindaco evidenziando che «non ci sarà alcuna manifestazione o evento organizzato dalla nostra amministrazione, è tutto rimandato a data da destinarsi con l’auspico la situazione migliori e non peggiori». E proprio per evitare che la il virus prenda nuovamente il sopravvento a Quartucciu, il primo cittadino ricorda l’obbligo di usare le mascherine al chiuso e in tutte le situazioni in cui ci sia assembramento.

RIPRODUZIONE RISERVATA