Covid fatale in Rsa, il pm: «A giudizio» 

Il coronavirus ritorna di prepotenza in città sotto forma di strascichi giudiziari. Due i casi emersi ieri dalle aule del tribunale di Sassari entrambi risalenti al picco epidemico del marzo-aprile 2020 con il suo dilagare di contagi e decessi. Il primo riguarda la casa di riposo “San Nicola” e la richiesta di rinvio a giudizio, da parte del pm titolare dell’inchiesta Paolo Piras, di cinque persone, tra titolari, medici e responsabili della Rsa, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Sotto accusa, a vario titolo, Maria Franca Brau (direttrice della Rsa), Catina Piantoni, Francesco Gioia, Andrea Rizzi e Bruno Daniele Piazza.

La casa di riposo

Stefania Rubelli, figlia di Margherita Cesaracciu, ospite per due anni della Casa e scomparsa all’età di 68 anni per Covid, è tra le parti civili assistita dallo Studio 3A insieme all’avvocato Cinzia Tirozzi. La storia della donna, nel comunicato diffuso dello studio legale, assurge a paradigma di tanti destini similari nell’era pandemica, tutti segnati, nella cronologia degli eventi, dal Dpcm governativo del quattro marzo di due anni fa. Tra le conseguenze l’accesso negato ai familiari degli ospiti costretti all’intermediazione delle videochiamate per comunicare. Proprio durante una di queste, la signora Rubelli racconta di aver notato accanto alla madre un operatore sanitario privo dei dispositivi di protezione individuale (circostanza che dovrà naturalmente essere accertata nell’eventuale giudizio). Poi a parlare è il focolaio, e i morti, ben cinque nell’arco di 24 ore il 28 marzo. A perdere la vita anche la Cesaracciu, nel reparto di terapia intensiva, tre settimane più tardi. L’esposto della figlia ai carabinieri porta all’inchiesta e al procedimento penale a carico dei cinque indagati che, difesi dagli avvocati Agostinangelo Marras, Paolo Liedholm e Giovanni Lamorgese, hanno sempre respinto le accuse. Il 26 ottobre prossimo sarà il giudice delle udienze preliminari a decidere se rinviarli a giudizio.

Rito abbreviato

A uno stadio più avanzato la vicenda legata a Roberto Pais, prima vittima del covid nel Nord Sardegna. Ieri le due guardie mediche indagate per la sua morte, Lucio Zirattu e Maria Caterina Cherchi, assistiti dai legali Nicola Sanna e Luca D’Alò, hanno chiesto il rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari Sergio De Luca. Anche per loro l’accusa, formulata sempre da Piras, è di omicidio colposo per non aver esaminato a fondo il quadro clinico dell’ambulante di Ossi. Il 30 novembre è prevista la discussione.