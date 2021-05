Covid e lockdown, ecco il centro di ascolto 

Psicologi e psicoterapeuti a scuola per aiutare alunni, genitori e insegnanti a risolvere i problemi legati alla sfera educativa e quelli provocati dal Covid. L’assessorato alle Politiche sociali, in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Benedetto Croce”, ha attivato uno sportello di ascolto che darà la possibilità ad adulti e minori di confrontarsi con degli esperti.

Il servizio, da ieri, è attivo per gli adulti nel Centro sociale di via Cavagnino e, previo appuntamento, sarà disponibile tutti i giovedì. Gli alunni, invece, potranno usufruirne direttamente nella loro scuola.

Il servizio

Rosalba Ortu, responsabile del settore dei Servizi sociali, spiega come, attraverso progetti di questo tipo, si riescano a individuare i soggetti più fragili che verranno poi seguiti in maniera più accurata: «Sono ormai sei anni che portiamo avanti progetti in collaborazione con la scuola per supportare genitori e alunni: in questo periodo, complice i periodi di chiusura che hanno riguardato le scuole, i ragazzi hanno voglia di essere ascoltati, ognuno ha la necessità di esporre il proprio disagio. Ma ad avere necessità di questo servizio sono anche gli insegnanti e i genitori, che attraverso il confronto con gli esperti riescono a individuare le strategie adeguate da utilizzare in classe o in famiglia».

Il dialogo

Roberta Matta, dirigente dell’Istituto comprensivo Benedetto Croce, sottolinea l’importanza del progetto: «Parlare con degli esperti farà bene a tutti i soggetti che gravitano attorno al mondo della scuola. Soprattutto tra i più giovani c’è molta confusione, questi continui cambiamenti hanno disorientato gli alunni delle scuole che più di tutte hanno sofferto il lockdown: i ragazzi delle seconde e delle terze classi delle medie, ad esempio, ultimamente sono rimasti a casa per venti giorni».

Il bisogno

Ilaria Collu, assessora alle Politiche sociali e giovanili, spiega l’esigenza di aprire uno sportello di questo tipo: «Veniamo da un anno molto complicato, è necessario quindi mettere a disposizione degli alunni, all’interno della scuola, e dei genitori all’esterno dell’istituto, tutti gli strumenti in grado di aiutarli a gestire le problematiche classiche legate alla crescita dei minori, ma anche gli effetti psicologi che il Covid ha avuto sui soggetti di tutte le età».

Per la sindaca di Pula, Carla Medau, accompagnare le famiglie lungo il percorso di crescita dei minori è un servizio di grande importanza: «I momenti più difficili della pandemia avevano bloccato i progetti di questo tipo, ma ora, grazie alla collaborazione tra l’Istituto scolastico e il Comune, siamo riusciti a far ripartire queste iniziative, progettate per sostenere genitori e ragazzi».

