Covid e crisi, bruciati 6 milioni  

Nelle dichiarazioni 2021 su redditi 2020 sono spariti 213 contribuenti e, rispetto all’anno procedente, all’imponibile mancano all’appello due milioni di euro, 426 milioni contro i 428 milioni del 2019 e 432 del 2018. In tre anni 6 milioni di euro tra crisi e Covid sono andati in fumo. In questa città mediamente meno ricca, succede però che i Paperoni aumentano di numero e ricchezza. Da 108 del 2019 per un reddito dichiarato di 19,3 milioni sono passati a 117 per un ammontare di 21,3 milioni di euro che significa un guadagno di 189 mila euro pro capite. Chi più chi meno ma tutti certamente oltre i 120 mila euro. Questo e altro emerge dalle dichiarazioni dei redditi 2021 relative ai redditi 2020 delle persone fisiche. Più che le differenze da un anno all’altro, dai dati del Dipartimento delle Finanze arrivano diverse conferme e qualche sorpresa.

I dati

L’88 per cento, quasi 9 su 10, delle dichiarazioni sono firmate da dipendenti e pensionati a conferma che questa è una città che vive di servizi e di terziario. Sono 10.829 i dipendenti hanno dichiarato redditi per 209,5 milioni mentre 8.200 pensionati 165,8 milioni. Il “fatturato” di dipendenti e pensionati si attesta sui 375 milioni più o meno quanto dichiarato nel 2020 per un reddito medio pro capite di 19.706 euro a fronte di un reddito pro capite di 19.750 di tutti i redditi di tutte le categorie. Vale a dire che il “valore aggiunto” dei redditi da fabbricati, partecipazioni, eccetera è di 50 euro. La forza dei dipendenti colloca Oristano all’8 posto in campo regionale con 10 decimali in più della media regionale, 91esimi tra i 2.557 comuni del Mezzogiorno. Terzo posto per imponibile, dopo Cagliari e Selargius nell’Isola, 32esimo nel Mezzogiorno e 1917esimo in Italia. C’è chi sta pure peggio, quindi.

I commenti

«La presenza industriale anche se in aumento negli ultimi anni e quindi non più marginale come fino a tempo fa, resta ancora modesta. Bene i servizi e il terziario ma con salari e stipendi tra i più bassi di tutti i capoluoghi di provincia», commenta Nando Faedda, presidente della potente Confcommercio e vice della Camera di commercio Cagliari e Oristano. Il giudizio è condiviso anche da Salvatore Usai, segretario provinciale dei pensionati Cisl. «I dati sono inoppugnabili, la media è di 12-17 mila all’anno. Purtroppo a stipendi bassi corrispondono pensioni che in periodi di inflazione come questi sono al limite della sopravvivenza». Il contributo destinato alla Regione (addizionale Irpef) è stato di 4 milioni e mezzo e quello al Comune di 1,5 milioni che nell’anno di imposta 2022 sarà triplicato dopo il passaggio votato in Consiglio a fine legislatura Lutzu dal quoziente fisso dello 0,4 per cento agli scaglioni di reddito sulla falsariga di quelli nazionali. Nel 2021, 6420 contribuenti hanno dichiarato redditi entro i 10 mila euro; 2448 tra i 10 e i 15 mila per un totale che sfiora i 58 milioni di euro. Salendo 5739 tra i 15 e i26 mila euro per 117 milioni; 5279 tra i 26 i 55 mila euro per 181 milioni. Nelle categorie più altre i 522 contribuenti nello scaglione tra 55 e i 75 mila redditi per 34 milioni di euro e i 413 tra i 75 e i 120 mila euro per 37 milioni.