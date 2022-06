Covid all’Aias, pugno duro del pm 

L’accusa è quella di epidemia colposa per non aver gestito in modo adeguato il complesso sanitario di Decimomannu, evitando che si diffondessero i contagi da coronavirus tra dipendenti e pazienti dopo la comparsa dei primi due casi a novembre 2020. Chiusa l’inchiesta del Nucleo antisofisticazione dei Carabinieri, il pubblico ministero Daniele Caria ha chiesto il rinvio a giudizio per la presidente dell’Aias, Anna Paola Randazzo, e per la direttrice sanitaria della struttura di Decimo, Marita Teresa Orano. Per entrambi l’accusa è delitti colposi in materia di salute, ovvero l’epidemia colposa.

Fissata l’udienza

Lunedì 4 luglio è stata fissata l’udienza preliminare davanti alla Gup del Tribunale, Cristina Ornano, ma con ogni probabilità sarà un altro giudice a assumere il ruolo e dunque ci potrebbe essere un rinvio a nuova data. A difendere la presidente dell’Aias c’è l’avvocato Massimo Delugu, mentre la direttrice sanitaria è assistita dal legale Roberto Nati. Per il pubblico ministero Daniele Caria le due responsabili del complesso sanitario di Decimo avrebbero concorso, per colpa, all’aumento della diffusione del coronavirus e dunque della pandemia. In particolare, richiamando l’ordinanza dell’8 novembre 2019 con la quale il Comune impose la sospensione dell'attività alla Casa protetta non autorizzata, situata nel primo piano dell’edificio, per gravi carenze strutturali e di personale rispetto al numero degli ospiti, i vertici dell’Aias non avrebbero messo in campo tutte le iniziative necessarie per arginare i contagi quando sono state scoperte le positività di due operatori socio-sanitari, il 16 novembre 2020.

Nel dettaglio la Procura contesta che non sarebbe stata preparata la struttura alla gestione dei casi, sottoponendo i casi sospetti a isolamento ed evitando occasioni di contatto con i pazienti, almeno fino al 20 novembre 2020. In più non sarebbero state realizzate le apposite aree Covid, i percorsi dedicati e le stanze singole con bagno dedicato per i casi positivi. L’accusa, infine, contesta che un paziente psichiatrico, incapace di autocontrollo e positivo al Covid, sarebbe entrato in contatto con altri ospiti e con il personale, causando nei giorni successivo il contagio ad altri 17 pazienti e sette operatori.

Le difese