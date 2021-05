Covid 2020, l’anno nero del turismo 

Il turismo oristanese nel 2020 ha fatto un salto indietro di vent’anni. Il colpo del Coronavirus ha ridotto ai minimi termini il settore che fino al 2019 aveva registrato un significativo trend positivo. La botta era scontata ma i dati dello scorso anno, elaborati dalla Regione, dicono che l’anno scorso è girato pure peggio: un disastro destinato a lasciare il segno. Gli operatori sperano in una ripresa nella ormai imminente stagione estiva, ma gli strascichi sicuramente ci saranno.

Le reazioni

«Qualcosina si sta muovendo ad agosto e settembre ma davvero niente di che. La situazione di grande incertezza per il perdurare della pandemia sta frenando le prenotazioni. La gente vuol capire, soprattutto chi arriva dall’estero (una parte per noi molto importante) non è in grado di prendere decisioni», dice Mario Serra del Mariano IV Palace Hotel.

I dati

Il primo dato, tra i tanti, sull’andamento generale rende subito l’idea del disastro. In provincia l’anno scorso sono arrivati 133.918 visitatori per 376.007giorni di presenza pari a un decremento del 49 e 50 per cento: siamo ridotti alla metà esatta. In termini assoluti si è sotto di 127.331 arrivi e 368.638 presenze, un punto in meno la permanenza media. «Che dire, peggio di così non poteva andare; quest’anno speriamo in una ripresa che difficilmente compenserà la stagione perduta», dice Pino Porcedda, 65 anni, presidente di Federalberghi. A fare la differenza in negativo gli stranieri che l’anno scorso non si sono proprio visti: 23.911 contro i 110.763 del 2019 con un calo del 77 per cento. E’ andata pure peggio con le presenze che hanno sfiorato un calo dell’80 per cento. Meglio, anche se abbastanza negativo, il dato degli italiani: 110.007 arrivi nel 2020, 150.486 nel 2019 con un calo del 23 per cento. La maggioranza di italiani e di stranieri ha scelto l’albergo con una preferenza degli italiani per l’unico albergo a 5 stelle e i 17 a 4 stelle mentre gli stranieri hanno preferito i 42 hotel tra 4 e 3 stelle. Nell’extra-alberghiero la metà dei turisti ha trascorso le vacanze nei 9 campeggi, a seguire le case in affitto (102), B&B (311), alloggi agro-turistici (102). Tre turisti su 10 sono arrivati ad agosto, dietro settembre, in recupero luglio. Aprile è stato il mese peggiore con appena 191 arrivi, in penultima posizione maggio.

La stagione

«La stagione si sta allungando, il mese di settembre fa più numeri di agosto ma anche ottobre non è male. Il Covid ha praticamente annullato il turismo pasquale e quello legato al carnevale con la Sartiglia», sintetizzano Pino Porcedda e Mario Serra. Il 65 per cento degli italiani in arrivo parla sardo: 72 mila su 110 mila. Seguono la Lombardia con 9.352 arrivi, il Lazio con 4.800,il Piemonte 4.301, l’Emilia Romagna 3.858, la Toscana 3.401. Ultimo il Molise con 83 arrivi. Piemontesi, valdostani e lombardi registrano la permanenza più alta, i sardi la più bassa: 2,4 giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA