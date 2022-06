«Cotone sardo contro la crisi» 

Daniele Serra, segretario regionale di Confartigianato imprese Sardegna, ammette che pur non essendo un momento semplice, le aziende sarde restano ottimiste e provano a reagire «incrementando le azioni promozionali e cercando di essere più presenti sul mercato». Vista la mancanza di materie prime, Serra propone di coltivare e trasformare in loco piante come il cotone. «Si potrebbe fare come sta avvenendo già in Puglia e Sicilia per la fibra tessile - ha osservato - dove le coltivazioni hanno già dato i frutti e dove si stanno chiudendo intese con grandi gruppi del settore tessile interessati a garantirsi una filiera certificata tutta bio e tutta italiana».

Le conseguenze legate al post pandemia, l'incremento del prezzo dell'energia, la forte carenza e l'aumento esorbitante del costo delle materie prime, oltre alla chiusura di importanti mercati internazionali, stanno creando molte difficoltà alle 338 piccole e micro attività del comparto della moda nell'Isola, che danno lavoro a quasi 800 addetti. Secondo un'indagine diffusa dall’Ufficio studi di Confartigianato Sardegna, basata su dati Istat, gli ultimi due anni sono stati i più difficili dal secondo dopoguerra per stilisti, sarti, designer e produttori di abiti, calzature e accessori d’abbigliamento. Le realtà artigiane del settore sono in totale 268 (79,3%) e impiegano 539 lavoratori.

Le imprese resistono

«Misure speciali»

La ripartenza delle fiere può favorire la ripresa di rapporti e contatti, ma per aiutare il comparto, secondo Serra, bisogna prevedere anche delle «misure “cuscinetto”, «che lo aiutino a transitare attraverso questa crisi perdurante, creatasi con la pandemia, e che ora continua con la chiusura di molti mercati».

Il mercato russo

A proposito di export, il segretario regionale di Confartigianato imprese Sardegna precisa che quello della moda sarda in Russia produceva un giro d'affari di appena 232mila euro l’anno. Pur non realizzando numeri importanti, questo rappresentava comunque «un'importante vetrina e un richiamo per tutti i russi che passavano le vacanze nella nostra Isola e che, da noi - conclude Serra - venivano anche per acquistare tutta la gamma di produzioni, realizzata dai nostri piccoli atelier».

