Costruire era legittimo, assolti in venti 

Quelle case sulla collina sopra S’Ena e Sa Chitta, vicino a Capo Comino, non sono sorte in area vincolata e soggetta a tutela perché l’area boschiva non rientrava nel Ppr. È quanto ha deciso ieri il collegio del Tribunale di Nuoro, presieduto da Luisa Rosetti (a latere Alessandra Ponti e Claudia Falchi Delitala) che ha assolto tutti i venti imputati dalle accuse di lottizzazione abusiva. Tra loro proprietari delle case ma anche i tecnici comunali che non avrebbero vigilato sulle dichiarazioni dei lavori. Il Tribunale ha disposto anche la restituzione degli immobili finiti sotto sequestro dal 2015.

La lottizzazione

L'accusa, sostenuta dal pm applicato da Tempio, Andrea Schirra, aveva sollecitato pene da un anno a un anno e sei mesi, perché «era sorto un borghetto in una zona agricola e boscosa vicinissima alla località costiera dove il frazionamento non era compatibile». Una tesi sempre contestata dai difensori degli imputati, che hanno parlato di frazionamenti e vendite che non hanno mai superato il minimo stabilito dalla legge. Non solo. A far cadere anche l’ipotesi che l’area fosse vincolata, il consulente delle difese: l’ex docente di Urbanistica dell’Università di Cagliari, Giampaolo Marchi, aveva sottolineato che non fosse necessario il nulla osta paesistico non vi fossero gli elementi tipici della lottizzazione e paesistici. Un vincolo boschivo - sosteneva la difesa - deve essere sancito da un atto amministrativo come il Ppr, assente in questo caso.

«Giustizia è fatta»

Tutti assolti Anna Falconi, Giuseppe Falconi, Giuseppe Cualbu, Maria Antonietta Depau, Giovanna Cualbu, Palmira Tucci, Decimo Congiu, Mario Casula, Diego Carzedda, Giulia Buffoni, Giuseppe Corrias, Martino Melis, Renzo Scremin, Albino Calvisi, Giovanna Franca Cumpostu, Omar Cabras, Giovanni Mura, Salvatore Marteddu, Massimo Melegaro e Michele Piero Scanu difesi dagli avvocati Francesco Lai, Piera Pittalis, Giuseppe Casu, Maurizio Scarparo, Davide Succu, Aldo Petta, Rinaldo Lai, Simonetta Pinna, Bastianella Buffoni, Gianfranco Flore, Marcello Mereu, Francesco Sotgiu. Grande soddisfazione per i proprietari. Giuseppe Corrias, che aveva un agriturismo rimasto chiuso per sette anni, alla vigilia della nuova stagione estiva può farlo ripartire. «Giustizia è fatta», dice al fianco del suo legale Giuseppe Casu. «Resta l’amaro in bocca per essere stato fermo così tanti anni a causa di un’accusa che si è dimostrata completamente infondata».