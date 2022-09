«Costi insostenibili, chiudo il ristorante» 

Quello di Stefano Rocca, che ha lavorato a lungo come produttore di bottarga, non è un annuncio, ma una decisione presa e messa in pratica con drammatica consapevolezza. Ma non prima di avere realizzato una eloquente installazione nella serranda della “pescheria con bistrot”, aperta un anno e mezzo fa nel quartiere Marina: un paio di mutande bianche appese a un gancio sotto il foglio nel quale ringrazia “Enel per averci lasciato in...”, indicando importi delle bollette e numero di lavoratori costretti a casa. Sei persone, lui compreso: cuoco e aiuto cuoco, 2 camerieri, 1 lavapiatti.

Il ristoratore Stefano Rocca non ha avuto neanche il tempo di pensarci troppo davanti alle bollette della luce arrivate a “Sa pischera”, il suo locale di via Cavour, a Cagliari: a distanza di un anno, per il periodo giugno-agosto, si è trovato di fronte importi lievitati da 3 mila e novecento euro a 13 mila e quattrocento. «Il mio problema è il problema di tutti e credo sia l’inizio della catastrofe che investe famiglie e attività commerciali che saranno costrette a chiudere», dice.

L’ha definita pausa di riflessione. Ma la durata, per ora, è indefinita. In realtà, per quanto la si voglia edulcorare, si tratta di una vera e propria serrata a tempo indeterminato imposta dai costi energetici schizzati alle stelle.

Mutande appese

«Pausa di riflessione»

«L’ho chiamata pausa di riflessione perché nel mio cuore voglio che sia solo una pausa, ma la testa dice che bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà dice che i costi non sono più sostenibili, per di più nel mio caso in quanto le attrezzature sono a induzione». Anche lui, poi, oltre al locale deve pensare alla famiglia: è padre di 2 figli dodicenni che frequentano le Medie. «Solo in libri ho speso 600 euro. Come si fa con queste bollette folli?». L’idea di ritoccare i prezzi non gli è neppure passata per la mente: «Questa è una trattoria media, i menu sono di 30, 35 euro e in molti hanno già cominciato a risparmiare su quello che non è indispensabile. Lo abbiamo visto bene quest’estate: tanta gente in giro, anche più dell’anno precedente, è vero, ma l’importo degli scontrini è stato decisamente inferiore a quello dell’estate 2021».

Dramma collettivo

Stefano Rocca si sente parte di un dramma collettivo. «Forse il mio è un caso limite per via del tipo di attrezzature che, per ragioni di sicurezza, ho deciso di acquistare. Ma tutte le famiglie stanno vivendo momenti drammatici e già in tanti sono costretti a privarsi di molte cose, perfino dei beni di prima necessità, figurarsi cosa vorrebbe dire aumentare i prezzi di un ristorante».

La forzata pausa di riflessione potrebbe culminare anche con un epilogo meno traumatico della chiusura definitiva. Rocca non nasconde che, con il suo staff, sta cercando di trovare una soluzione. «La volontà, fortissima, è riaprire il prima possibile. Ci stiamo confrontando sulla possibilità di riconvertire il locale: magari aprire solo a cena, eliminando il cucinato e offrendo più taglieri». Di fatto significherebbe snaturare il locale che in un anno e mezzo ha conquistato il palato dei cagliaritani, ma le alternative non ci sono.

Speculazioni

La parola d’ordine è contenere le uscite, sperando che la questione del caro energia venga affrontata e risolta. «C’è chi sta speculando sulla nostra pelle. Sento parlare del credito d’imposta del 15 per cento, ma cosa ci faccio con quello?», sbotta Stefano, che immediatamente dopo avere abbassato la serranda ha ricevuto decine di telefonate e messaggi di solidarietà e incoraggiamento. «Non me l’aspettavo, sono rimasto sorpreso e quasi commosso da tanti attestati di stima da parte di persone che sono state nel mio locale, ma che neppure conosco direttamente. Credo sia dovuto al desiderio di condividere un momento difficile, un dramma che sta toccando tutti».

