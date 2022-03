«Costi energetici  uguali per tutti» 

«I costi energetici delle aziende sarde siano equiparati a quelli sostenuti dalle aziende della Penisola». Un emendamento al decreto per le misure urgenti in materia di energia e rinnovabili è stato proposto da Sardegna e Sicilia per colmare il gap esistente tra le due isole e il resto d’Italia. L’emendamento è stato approvato ieri all’unanimità dalla Commissione Energia della Conferenza Stato-Regioni, a breve inizierà l’esame politico.

L’incontro

Lo ha annunciato l'assessora all'Industria Anita Pili durante l'incontro in videoconferenza sull'emergenza del caro energia per la Portovesme srl, azienda che rischia la fermata degli impianti in mancanza di una soluzione concreta nel breve periodo. La Portovesme srl, già alle prese con il caro energia, a dicembre ha fermato una parte della linea zinco, quella a più alto consumo di energia. A breve potrebbe fermare tutte le produzioni, visti i costi insostenibili. «Un problema inasprito anche dalle vicende internazionali – ha detto a proposito del caro energia l'assessora Pili - che rischia di compromettere gravemente la competitività delle aziende. È necessario ristabilire un giusto prezzo dell'energia a beneficio di tutte le aziende sarde». La proposta della superinterrompibilità è stata bocciata al Senato, quindi ora si punta a calmierare i prezzi seguendo un’altra strada. «Con l’emendamento - ha detto l’assessora - proponiamo l’incentivazione della partecipazione dei grandi consumatori industriali agli investimenti di nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile e l’aumento dell’autoproduzione per la sostenibilità energetica».

I costi

Alla riunione di ieri, con i sindacati, i vertici aziendali della Portovesme srl, il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda e Confindustria, ha partecipato anche l'assessora al Lavoro Alessandra Zedda. «La differenza di prezzo dell'energia influisce pesantemente sui costi di produzione – ha detto - e rischia di avere un impatto devastante sull'occupazione. Garantiamo l'impegno di tutta la Giunta».