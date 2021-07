Costa Verde senza guardia medica 

Da Pistis a Scivu, l’estate sulla Costa Verde è iniziata senza la guardia medica turistica. Mancano i medici e la lotta alla pandemia continua ad assorbire la maggior parte del personale. A confermarlo è l’assessore alla Sanità del Comune di Arbus, Luca Pani: «Nelle due sedi storiche di medicina turistica, Torre dei Corsari e Portu Maga, abbiamo predisposto tutto ciò che serve. Purtroppo i dottori sono impegnati nelle Usca e per le vaccinazioni». Sul piede di guerra bagnanti e proprietari delle villette estive. «Siamo pronti ad azioni di protesta, come bloccare le strade d’accesso al mare», dice Mario Mura.

La protesta

«Se oggi sono ancora qui - dice Tiziana Massola - lo devo a un dottore della guardia turistica. Nove anni fa, il mio cuore si é fermato nella piazza di Torre dei Corsari: arresto cardiaco. Il medico è arrivato di corsa e mi ha salvato la vita. Non riesco ad immaginare questa costa lunga 47 chilometri senza medicina estiva. La situazione è destinata a peggiorare ancora anche per l’assenza di bagnini».

«Alla Asl di Sanluri - ricorda l’assessore Luca Pani - sono stati 20 i medici che hanno partecipato al bando per il posto di guardia turistica, ma alla fine solo uno si è reso disponibile. Siamo preoccupati. Covid-19 non può diventare un alibi. L’Ats deve trovare una soluzione. Ho proposto di ridurre il numero dei medici nelle Usca in cambio del servizio sul litorale. Non c’è ancora una risposta ufficiale, ma sarà difficile convincere i medici a curare i bagnanti e lasciare le vaccinazioni».

Postazione del 118

In attesa del medico si lavora per salvare il salvabile: «Avremo una postazione del 118 attiva 24 ore – dice Pani – Lunedì acquisteremo dei defibrillatori, almeno uno per ogni villaggio turistico. È stato già scelto già il personale da formare per l’utilizzo dell’apparecchiatura. Sono un medico, so che non è il massimo. I medici non li nomina il Comune».

Turisti preoccupati

«A questo punto - dice Giovanmaria Malinverni - sarò costretto a fare una denuncia per omissione di atti d'ufficio o per abuso di potere nei confronti di chi omette di fare il proprio dovere. Il presidente della Regione, Christian Solinas, invita i turisti a trascorrere le vacanze in Sardegna, ma quando gli ospiti arrivano si trovano di fronte a difficoltà insuperabili». Loretana Pelliccioni aggiunge: «Se mancano i medici per curarci, dobbiamo morire o tornarcene a casa?». Così per Rosamaria Bacci: «Un conto è trascorrere le vacanze nei paesi e nelle città sul mare, altra cosa è la Costa Verde: i servizi sanitari più vicini distano oltre cinquanta chilometri». Commento amaro quello di Luciana Mocor: «Noi anziani soffriamo di diverse patologie e in estate i rischi di emergenza aumentano».

