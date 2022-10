Costa Verde, la sosta era regolare 

La gestione dei parcheggi sulle spiagge più gettonate della Costa Verde, Piscinas e Pistis, dal 16 giugno al 31 ottobre è legittima. Con la sentenza dei giorni scorsi, il Tar ha sgombrato il campo dalle contestazioni sollevate dalla ditta Safapa di Marco Saba contro il Comune di Arbus in merito all’esclusione dalla gara d’appalto e all’affidamento del servizio all’impresa Dafne di Piergiorgio Zurru che, in base alle contestazioni, non aveva i requisiti previsti dal bando. Era tutto regolare. Soddisfatto il sindaco Paolo Salis: «La sentenza sancisce la correttezza dell’amministrazione».

Il Tribunale

Arrivata alla fine della stagione estiva, a 15 giorni di distanza dalle fine dell’appalto, la sentenza, bocciando in parte il ricorso e in parte dichiarandolo inammissibile, ha accolto le ragioni del Comune e della Dafne che si erano costituiti in giudizio. Per i giudici amministrativi «l’esclusione della Safapa dalla procedura è legittima» in quanto «non si può configurare neppure l’interesse strumentale al rifacimento della gara, considerata la presenza nella graduatoria finale di varie ditte concorrenti tra le quali verrebbe individuata la nuova aggiudicataria». Inoltre «rientra nel potere dell’amministrazione la sussistenza di motivi di interesse pubblico tali da giustificare la prosecuzione del servizio con la concessione di 15 giorni di tempo per la sostituzione con altra ditta in possesso del fatturato minimo richiesto dal bando».

Il ricorso

Saba si era rivolto al Tar in seguito all’esclusione dalla graduatoria provvisoria, dove in un primo momento occupava il secondo posto (dopo la Dafne). Le motivazioni del Municipio «per condotte inadempienti durante la gestione per conto del Comune dei parcheggi del 2020 a Piscinas», non hanno convinto Saba. Da qui la presentazione del ricorso per «contestare l’esclusione e le contestazioni da parte degli agenti della Polizia municipale sulla pregressa gestione che non possono considerarsi gravi, come dimostra la mancata adozione di provvedimenti risarcitori o rescissione del contratto, ma persino un premio con la proroga di un mese». Difensive che i giudici hanno respinto con diverse argomentazioni. Intanto «dopo le verifiche degli agenti, il rapporto contrattuale era ormai prossimo alla sua naturale scadenza». Poi «non è significativa la decisione dello stesso Comune di prorogare il servizio per compensare il ritardo con cui lo stesso era iniziato». Infine è prevalsa «l’esigenza di evitare ulteriori procedimenti a carico di Safapa, semmai tenerne conto negli appalti futuri, come poi effettivamente è accaduto».