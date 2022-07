Costa Verde, estate senza farmaci 

Sulla Costa Verde non è possibile acquistare medicinali. Nel villaggio turistico di Torre dei Corsari, in estate popolato da circa 15mila persone, la storica sede della farmacia estiva è chiusa. E quella più vicina si trova a Terralba o a Guspini, rispettivamente a 30 e 35 chilometri. La difficoltà di malati e anziani costretti a un viaggio lungo per raggiungere un punto vendita che esponga la croce verde in quest’estate di caldo africano sta creando molti disagi. A proporre una soluzione, seppur parziale, ci hanno pensato i volontari del 118 “Emergenza soccorso” di Guspini: da qualche giorno trasportano i farmaci a Torre dei Corsari, il borgo sul mare dove garantiscono l’unico presidio sanitario del litorale di Arbus.

Ricette

«Ogni giorno – racconta il vice presidente dell’associazione Roberto Massa – vengono a trovarci nella nostra sede a Torre diverse persone che hanno bisogno di farmaci. Rimediare a una situazione critica, quasi un’emergenza, ci è sembrato doveroso». Al via, dunque, una serie di prestazioni che identificano l’attività dei volontari come “farmacia di servizio” per gli ospiti della Costa Verde. Chi ha necessità di un farmaco può telefonare ai numeri 070972070 - 3249903790. «Dopo aver ascoltato le singole esigenze – prosegue Massa – chiediamo di inviare via mail oppure tramite whatsapp la ricetta medica entro le 20 per avere i farmaci alle otto dell’indomani, orario che coincide con il nostro arrivo nel villaggio». Un lavoro di squadra fra volontari e farmacisti che preparano le medicine, pronte per il ritiro appena l’ambulanza rientra a Guspini. L’utente provvede a corrispondere alla consegna l’eventuale costo, anticipato dal farmacista o dai volontari. «Il servizio – conclude Massa – è completamente gratuito».

Il Comune

«Prima di avviare la lodevole iniziativa – ricorda l’assessora alla Sanità Sara Vacca – i volontari ci hanno informato. Un bel gesto che supplisce all’assenza del dispensario farmaceutico. Era già successo nel 2020, ma quest’anno il disagio è maggiore perché manca la guardia medica. Lamentele ne abbiamo ricevuto tante. Non è stato facile trovare risposte. La farmacia che avrebbe dovuto aprire ha rinunciato il 18 marzo, in piena crisi politica. Poco tempo per rimediare. Nessun farmacista è stato disponibile a venire a Torre dei Corsari». L’impegno è partire da subito ed essere puntali all’appuntamento con la prossima stagione. «Ringraziamo Guspini – dice Vacca – per la collaborazione, ma la soluzione del problema spetta ad Arbus. Non per una questione di campanile, ma di correttezza nei confronti dei nostri ospiti».