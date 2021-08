Costa Verde, discarica vista mare 

Non più solo plastica, vetro e ingombranti sulla Costa Verde e neppure solo mozziconi di sigarette sotterrati nella sabbia, in cima all’elenco dei rifiuti recuperati in questi giorni lungo i 47 chilometri del litorale di Arbus c’è il sacchetto selvaggio, strapieno di indifferenziato. Da Senne ‘e Sarca a Capo Pecora, passando per Pistis, Torre dei Corsari, Tunaria, Gutturu ‘e Flumini, Portu Maga e Piscinas il fenomeno è diffuso: le buste di plastica colorata sono ovunque. In alcuni casi singole, in altre l’una sull’altra a formare una vera e propria discarica a due passi dal mare.

Torre dei Corsari

Il villaggio più popolato del litorale, con oltre duemila villette che a Ferragosto ha raggiunto le 15 mila presenze, detiene la maglia nera. «Sulla spiaggia – spiega l’assessore comunale all’Ambiente, Simone Murtas – persino i parcheggi riservati ai disabili sono diventati discariche. Per ovviare al problema abbiamo realizzato una mini isola ecologica, prima dell’area sosta, esclusiva per i titolari dei chioschi. Risultato? In un giorno è diventata una discarica. Si è reso necessario l’intervento della Polizia municipale per farla rimuovere». Per l’esponente dell’esecutivo «il fatto che ci ha rattristato maggiormente è stato vedere attraverso la telecamera diversi residenti e turisti lanciare sul mucchio il sacchetto di casa. E anche i bagnanti al rientro della spiaggia hanno contributo ad aumentare il volume della discarica». Nelle strade del villaggio alla virtuosità di tanti si contrappone l’inciviltà di pochi che davanti alle case, sul ciglio della strada, espongono tutti i mastelli e non solo quello dei rifiuti da ritirare in quel giorno.

La Regione

Sul tema interviene l’assessore regionale all’Ambiente, l’arburese Gianni Lampis: «L’aumento di rifiuti indifferenziati sulla Costa Verde, così come in tutti i litorali sardi, mi persuade a prevedere finanziamenti specifici a favore di questi Comuni per la realizzazione di isole ecologiche ed ecocentri videocontrollati. Chi non differenzia, deve essere pesantemente sanzionato».

Il litorale

É la solita storia da almeno 20 anni. Il sindaco, Andrea Concas, non ha dubbi: «L’inquinamento aumenta per via del sovraffollamento. Ovunque i box allestiti per la differenziata sono maleodoranti e versano in condizioni indecorose. A Piscinas, per fare un esempio, gli operatori ecologici non fanno in tempo a svuotare i cassoni che si riempiono subito e traboccano. Una soluzione potrebbe essere ampliare e videosorvegliare i punti di raccolta. Intanto abbiamo potenziato i controlli con la Polizia locale e occupato 28 persone che percepiscono il reddito di cittadinanza per tenere puliti i villaggi. L’inciviltà di tante persone, la difficoltà a differenziare e l’abusivismo degli affitti sono la piaga che richiede un impegno straordinario». Che a inquinare siano gli ospiti estivi ne sono convinti i residenti. «In inverno – racconta Mario Mura – Torre dei Corsari, non dico che sia la Svizzera, ma di certo non versa in questo stato».

I bagnini

Il termometro dell’inciviltà dei bagnanti è in mano ai bagnini del salvamento a mare del Comune. «Ogni anno – ricorda il coordinatore del servizio Matteo Melis – il problema si ripresenta. Le spiagge prese d’assalto lasciano i segni: plastica e sacchetti pieni di avanzi di cibo. Prima di abbandonare la torretta, imbustiamo tutto e lo depositiamo in un centro di raccolta».

RIPRODUZIONE RISERVATA