Costa Verde, ci sono già i bagnini 

« Non avendo approvato il bilancio - spiega il sindaco Paolo Salis - il servizio ha corso il rischio di rinviare la partenza. Vista l’urgenza, abbiamo risolto con un’ordinanza. I fondi sono garantiti dalla Regione. Speriamo che anche quest’anno ci sia un ulteriore finanziamento per la proroga a fine settembre». Salis ricorda che «si tratta di un servizio che si rivela una vera e propria eccellenza e che si svolge ormai da quasi 20 anni, con miglioramenti stagione dopo stagione».

Il litorale di 47 chilometri può contare tutti giorni, dalle 10 alle 19, sugli “angeli rossi”, custodi dei bagnanti nelle sette mete più affollate della Costa Verde, le più amate dai turisti: Pistis, Torre dei Corsari, Funtanazza, Guturru ‘e Flumini, Portu Maga, Piscinas, Scivu. In ciascuna c’è una torretta, dotata di borsone medico, defibrillatore, rullo e pattino di salvataggio, cellulare per le comunicazioni e, in qualcuna, la sedia per disabili. I bagnini hanno il brevetto e da poco anche l’attestato per l’uso del defibrillatore. Preparati e coordinati dal capogruppo, Matteo Melis, alcuni conoscono bene i pericoli del mare aperto di Arbus, pochi sono i nuovi. «Siamo appena arrivati - dice Melis - e il lavoro è tanto, ovunque c’è il pienone, mai vista tanta gente a giugno. Il nostro intervento, oltre al soccorso in acqua, consiste su tagli, ferite varie, punture d’insetto, rimedi ai tentacoli urticanti delle meduse, malori dovuti a colpi di sole e di calore. Consigliamo, inoltre, di evitare le scorribande di moto d’acqua e badiamo alle barche che non rispettano la distanza dalla riva. Spesso ci scambiano per infopoint o per le forze dell’ordine che intervengono sui cani in spiaggia: anche volendo, non possiamo».

I bagnanti della Costa Verde anche quest’anno potranno godersi la stagione balneare sotto gli occhi vigili di diciassette bagnini. Con 15 giorni di anticipo rispetto al passato, è già attivo l’ormai noto progetto “Spiagge libere e sicure”. A favorire la partenza anticipata è stato il litorale super affollate, come solitamente capita a Ferragosto, poi anche l’accordo quadro di 300 mila euro firmato nel 2021 fra il Comune e il gestore Alessio Mattana, ma soprattutto il voler evitare nuove tragedie a inizio stagione. Ancora vivo il ricordo dello scorso anno: era il 25 giugno quando il mare si portò via per sempre Fernando Porcu, 60 anni di Villamar.

Il progetto

Il Comune

Il gestore

«A causa della crisi politica - commenta Mattana - a marzo ho pensato di mollare. Senza soldi certi, non potevo impegnare il personale. L’intervento del commissario Francesco Cicero è stato rassicurante. Ho temuto poi di non trovare bagnini, vista la carenza di stagionali. Contrariamente a quel che si dice, i ragazzi che ho invitato sono stati disponibili. Persino la sostituzione di chi nel frattempo ha preso il Covid-19 non è stato un problema». Sottolinea la vera forza del progetto: «È la squadra formata dalla Regione che mette i soldi e dall’impegno del Comune, della Capitaneria di Porto e dalla caserma estiva dei carabinieri».

