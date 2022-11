«Così trasformo le discariche in giardini» 

Licia Contu, 66 anni è una forza della natura, sempre con il sorriso stampato in volto. Da qualche tempo ha “adottato” la lottizzazione in cui vive, a Costa degli Angeli, ripulendo aiuole e terreni dai rifiuti e creando dei piccoli giardini con piante, sculture e l’immancabile cartello “Rispettate l’ambiente”, tutto a sue spese. La sua ormai è una missione che ha progetti ambiziosi, come ridare vitalità anche alla rotatoria di Margine Rosso o alle aiuole e spartitraffico di via Fiume. Intanto, insieme ai volontari di Oikos con cui collabora, nei giorni scorsi ha raccolto migliaia di cicche di sigarette dalle aiuole di viale Colombo.

E forse questa voglia di spazzare via il degrado e di lasciare il posto al bello, è eredità del suo vecchio lavoro di commerciante di abbigliamento. «Sì è vero» dice convinta, «così come mi piacciono i bei vestiti quando apro la porta di casa voglio vedere la bellezza, non il brutto».

La donna che trasforma le discariche in giardini è una signora elegante che dimostra molto meno della sua età.

Giardiniera delle discariche

Lotta al degrado

«Volete sapere il record?» dice, «un giorno ho raccolto 600 bottiglie di birra dalla pineta che c’è vicino a casa mia. Questo fa capire quanto la gente possa essere incivile». E Licia Contu è ancora all’inizio. «Ho ripulito tutte le aiuole di Costa degli Angeli» racconta, «e anche di Capitana e strade limitrofe dove abita mia figlia. Non si può immaginare quanta spazzatura ho trovato. E non parlo solo di bottiglie e cartacce ma di passeggini, cerchioni, ombrelloni e tanto altro». Di fronte a casa sua, «c’è una bellissima pineta con le mimose che ripulisco ogni 15 giorni perché vi gettano i rifiuti di continuo. Purtroppo in questa zona bazzicano dei ragazzini. Io gliel’ho anche detto “dovete rispettare il posto dove vivete”, ma non è servito a nulla. Lasciano bottiglie di birra, di liquori, e tanto altro».

Bonifica e barche

Ma armata di zappa, guanti e carriola, Contu non si lascia certo scoraggiare. «Prima di tutto tolgo spazzatura ed erbacce tutto a mie spese» dice ancora, «poi metto i cartelli “Rispetta l’ambiente:” e abbellisco con piante, piantine grasse, casette in legno. In un’area ho messo una sorta di carrellino in cui ho messo dentro delle piantine». In progetto c’è anche altro, «voglio prendere questa barchetta abbandonata che c’è in via Adda ,riempirla di piante e metterla all’ingresso della spiaggia di Costa degli Angeli. Ho già sistemato l’area e i vandali per tre volte mi hanno sradicato le piante». E una bella barchetta, «si potrebbe mettere, perché no? anche nella rotatoria di Margine Rosso che secondo me è la più brutta di tutto il Campidano. Magari riempirla di sassi, che so fare qualcosa comunque di carino, in quello che è uno degli ingressi della città».

Intanto, «un’altra barchetta l’abbiamo recuperata insieme a Oikos nel rio Foxi ma non abbiamo potuto fare molto perché era sfondata. Allora ho creato un giardino pensile».

Ambientalista

Licia Contu, originaria di Cagliari, a Quartu vive da 23 anni: «Ho sempre avuto la passione del verde e ho sempre vissuto in case con giardino. Morirei a stare in un appartamento». Ed è diventata così esperta che dal tipo dei rifiuti che raccoglie riesce a capire chi li ha gettati: «I ragazzini buttano buste di patatine, lattine e così via. Gli adulti bottiglie di birra e anche alcolici, e poi ci sono le famiglie che scaricano ingombranti, mobili e tutto quello di cui si può sbarazzare da casa. Abbiamo beccato un fuoristrada con marito e moglie di una certa età, ben vestiti, che scaricavano al Rio Su Pau – conclude -. Per educare al rispetto dell’ambiente, bisogna partire dalle scuole, facendo un’ora a settimana di educazione all’igiene, al rispetto, perché se rispetti dove abiti, rispetti anche te stesso».

RIPRODUZIONE RISERVATA

