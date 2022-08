«Così sono fuggita dalla guerra insieme ai miei due figli» 

«Da adesso dovrai piangere solo per le risate». È su queste parole che Barbara Loddo e Liuba Zghurska hanno costruito la loro amicizia. La prima ha 33 anni e a Poggio dei Pini gestisce insieme alla madre il bar La Terrazza Bistrot e Vineria; la seconda, 34 anni, è invece arrivata a Capoterra da Kiev, dopo un lungo viaggio insieme ai suoi due bambini per scappare dalle follie della guerra in Ucraina. «Da qualche tempo in televisione dicevano di preparare una borsa d'emergenza, per essere pronti a scappare in caso di bombardamenti - racconta Liuba - io però non avevo dato peso, si viveva normalmente, non volevo credere che si potesse arrivare a tanto. Poi un giorno all'improvviso è successo tutto».

Il viaggio

Liuba decide quindi di mettersi al riparo. Prende i suoi due figli, porta con sé l'amato gatto e un piccolo criceto, per poi trovare rifugio in un bunker nel suo palazzo. «Per giorni abbiamo aspettato che cessassero i bombardamenti. Mi chiedevo per quanto avrei potuto resistere. Dormivamo nel pavimento freddo, era febbraio e non sapevamo quando sarebbe finito tutto». Poi la decisione di provare il tutto per tutto. «Siamo partiti una prima volta in macchina da soli ma i russi avevano fatto saltare i collegamenti per uscire dalla città. Così siamo dovuti rientrare con la paura di essere intercettati dai carri armati. Ci abbiamo provato una seconda volta, insieme a dei vicini di casa abbiamo utilizzato strade secondarie e ce l'abbiamo fatta». Ci sono voluti 500 chilometri e ben 25 ore di viaggio a passo lento prima di raggiungere il confine con l'Ungheria. «Tremavo, una guardia ungherese mi ha tranquillizzata: sei qui, sei fuori dalla guerra».

L’Isola

Una volta messa in salvo resta però da capire come andare avanti. «Ho sempre sognato l'Italia. Una zia che abita a Poggio dei Pini si è offerta di ospitarmi per un periodo e le devo molto. Il 4 marzo sono arrivata in Sardegna e mi sono subito sentita a casa». Poi l'incontro e il fiorire di una nuova amicizia. «Era una giornata di marzo e il tempo fuori era pessimo – racconta Barbara – ho visto fuori dal locale Liuba con i bambini e un'amica, anche lei con un bambino. Gli occhi raccontavano tutto. Erano persi nel vuoto. Ho guardato mia madre e c'è venuta la pelle d'oca. Una mamma e una figlia che lavorano insieme, che vedono due mamme arrivare distrutte a cercare qualcosa di caldo e capire dove sono. Ti guardi intorno e pensi: sono nella parte fortunata del mondo».

Da qui una conoscenza che diviene sempre più intima.