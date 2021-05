«Così sono diventato  l’amico e confidente di chi ha perso tutto» 

Una cosa tende a chiarirla subito: «Qui non si danno soldi, né viveri, piuttosto si ascolta e si dà sostegno. Poi nel caso, si invia la persona dove può essere aiutata». Eugenio Meglio ha 74 anni e da 16 è il responsabile del Centro ascolto della parrocchia di Sant’Elena.

Una stanzetta con un tavolino e tre sedie dove si accolgono anime disperate e alla deriva giunte per chiedere aiuto. Ci sono gli ultimi, che non riescono ad arrivare a fine mese e che chiedono sostegno per pagare le bollette o acquistare il pane, ma anche tanti che cercano di fare i furbi e di ottenere anche se non ne hanno bisogno.

La vita degli altri

«Ascoltare è il mio compito» dice Meglio, «che è la parte più delicata e complessa, e non sono mai solo: con me c’è il personale di turno, undici donne e un uomo, che si alternano». C’è chi viene con imbarazzo perché non ha i soldi per mangiare, «se uno ha effettivamente bisogno lo inseriamo per la raccolta alimentare. È bene però precisare che siamo qui per gli ultimi e non per il superfluo».

La vocazione ad aiutare, l’ha sentita da giovane: originario di Napoli, «dove ho visto situazioni molto forti», Meglio ha toccato con mano tanta sofferenza. «A un certo punto sono diventato diacono permanente e una volta in pensione dopo i lunghi anni in aeronautica militare, mi sono avvicinato ancora di più alla chiesa fino a quando don Antonio Porcu mi chiese di prendere la guida del centro ascolto». Da allora ha incontrato migliaia di persone: «La media è di circa una trentina al mese anche se negli ultimi anni sono diminuiti. Le frequentatrici più assidue sono le donne che devono mettere il pane in tavola, che devono sfamare i figli e tenere su la famiglia. Ma non vengono più le badanti ucraine perché con la crisi non ne assumono più e poi il reddito di cittadinanza ha scremato molto gli accessi».

I tanti furbetti

In sedici anni di colloqui Meglio è diventato anche un esperto in furbetti: «Ormai è difficile che qualcuno possa prendermi in giro. Se ti guarda in faccia, se è schivo e non alza la voce, se sta attento a quello che gli si dice, allora è sincero. Quando dice “Ho bisogno di pagare la bolletta” e non te la porta, allora capisci che c’è qualche cosa che non va».

Gli episodi da raccontare sono tantissimi, «come quella volta che venne una donna disperata che non vedeva e aveva bisogno degli occhiali. Così la mandammo da un ottico che poi mi chiamò perché si era presentata con altre due e pretendevano occhiali firmati». E ancora, «una volta impietosita una nostra volontaria diede dieci euro a un tizio disperato che voleva comprare il pane e invece lo vedemmo entrare subito dopo in tabaccheria a prendere un gratta e vinci».

E poi ci sono quelli che voglio latte e caffè ma solo di una determinata marca e che chiedono soldi in contanti per fare chissà cosa. Ma da qui non si passa. «Qui noi ascoltiamo tutti, ma possiamo aiutare solo chi appartiene alla parrocchia. Gli altri li dirottiamo nelle parrocchie di appartenenza. Siamo pronti anche ad aiutare a compilare documenti grazie all’ausilio di un avvocato e c’è anche uno psicologo».

Dolore e amarezza

Di tutti i colloqui che ha fatto «mi porto dentro due sensazioni contrastanti: una è un senso di dolore perché un essere umano non dovrebbe essere costretto a chiedere, dovrebbe avere sempre il necessario. L’altra sono appunto i furbi che mi lasciano l’amaro in bocca perché vengono sapendo che portano via a chi ha veramente bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

I furbi mi lasciano sempre l’amaro in bocca, vengono sapendo che portano via a chi ha veramente bisogno