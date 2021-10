«Così si legittimano odiatori e razzisti» 

Forza Italia e Italia viva sono due partiti moderati, molti parlamentari si battono per i diritti civili degli omosessuali: perché hanno votato contro?

«Quelli che hanno esultato in Aula in modo sgangherato, cafone e volgare, dimostrano che il Senato non rappresenta il sentimento prevalente su questi temi. Le nuove generazioni sono più avanti: i genitori crescono i figli con i valori del rispetto e dell’uguaglianza».

Sulla pelle di Alessandro Zan ci sono ancora le cicatrici della “tagliola” di Palazzo Madama. Il voto segreto ha affossato il ddl ma non ha scalfito l’animo battagliero di uno che è abituato a stare dalla parte più impegnativa della barricata: negli ultimi vent’anni ha promosso i Pacs – i patti di unione civile mutuati dall’ordinamento francese, poi naufragati -, da consigliere comunale a Padova ha creato il primo registro italiano per le coppie di fatto, ora da deputato ha proposto una legge per mettere un freno a discriminazioni e omotransfobia. Ma il progetto si è schiantato sul muro tirato su all’improvviso dal centrodestra e puntellato dai renziani.

«Sa qual è il problema? Il risultato del Senato rischia di legittimare razzisti, omofobi e odiatori. Quando si parla di una legge contro le discriminazioni non si può fare un calcolo cinico e spietato sui numeri e sugli interessi dei partiti, perché c’è in ballo la vita delle persone».

Si tratta solo di prove di forza tra partiti o nella società c’è ancora uno zoccolo duro di persone contrarie a riconoscere certi diritti?

«Iv alla Camera aveva approvato con convinzione il ddl. Forza Italia aveva dato libertà di voto, tanto che molti avevano dichiarato il proprio sostegno. Adesso si sono schiacciati su posizioni sovraniste, dimenticando di essere liberali».

Dicono che la votazione sia stata la la prova generale per l’elezione del presidente della Repubblica.

«È evidente. Berlusconi, per le mire sul Quirinale, si è accordato con Fratelli d’Italia e Lega. Ma Meloni e Salvini sono amici di Orban, non bisogna dimenticarlo».

Anche il Vaticano ha cercato di bloccare la legge.

«Questo mi ha molto colpito. Tutelare e difendere i più deboli mi sembra un messaggio cristiano. L’atteggiamento della Chiesa mi è sembrato veramente lontano da quelli che dovrebbero essere i valori del Vangelo e di Gesù».

Se la legge vuole semplicemente frenare le discriminazioni, perché ha attirato tutte queste ostilità?

«Il dibattito è stato costellato di tante fake news, come quella sulla teoria gender, tirata in ballo solo per spaventare, ma estranea al mio testo».

Visto il finale, si è pentito di non aver trovato un compromesso col centrodestra?

«Noi eravamo disponibili, ma la Lega, che ha presentato 700 emendamenti, ha messo in piedi un bluff con la complicità di Forza Italia e Italia viva».

Ha definito «trogloditi» i senatori che hanno applaudito alla bocciatura del ddl.

«Il Parlamento è sacro, rappresenta i cittadini. Ho trovato irrispettoso vederlo trasformato in uno stadio. Uno spettacolo simile a quello di quando è caduto Prodi, con mortadella e spumante. Sono immagini riprovevoli. Le istituzioni sono una cosa seria».

Il ddl era in discussione da due anni: lavoro buttato al vento o si può rimediare in qualche modo?

«Nulla è perduto. Intanto si è stimolato il dibattito, abbiamo spiegato alle persone che i diritti sono per tutti, estenderli non significa toglierli a qualcun altro. Per il mio testo la strada è in salita. Un percorso alternativo potrebbe essere quello di una legge di iniziativa popolare».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata