«Così si è spezzata la fune» 

STRESA. In attesa di esaminare con attenzione la scatola nera dell'impianto, sequestrata con tutto il resto, i carabinieri sono tornati sul luogo della tragedia con il professor Giorgio Chiandussi, ingegnere meccanico, consulente della Procura incaricato di far luce sui motivi della morte di quattordici persone. Chiandussi è salito nel luogo dell'incidente. Ha guardato da vicino la fune e ha fatto scoprire una parte della cabina precipitata.

Le ipotesi

Tra le varie ipotesi c'è quella per cui il cavo si è sfilacciato a causa dei forchettoni inseriti per non far azionare il freno d'emergenza. Il perito si è anche recato nelle stazioni della funivia: quelle di partenza e arrivo e quella intermedia. Perché se è vero che resta da capire come si è spezzata la fune, dovrà comunque analizzare tutte le componenti interessate dall'incidente.

Udienza di convalida

Nel pomeriggio il procuratore Olimpia Bossi e il pm Laura Carrera hanno trasmesso al gip Donatella Banci Buonamici la richiesta di convalida del fermo di Luigi Nerini, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini perché ci sarebbe un pericolo di fuga. Il giudice ha fissato gli interrogatori per domani mattina. Con il quadro emerso dal provvedimento di fermo l'esito appare scontato. Sempre sul fronte delle indagini, gli inquirenti stanno anche valutando la posizione della squadra di operai addetti all'impianto che avrebbero messo in atto la scelta "scellerata", è la definizione dei magistrati, per bypassare la anomalia al sistema frenante emersa dal 26 aprile scorso e che aveva portato a degli interventi "volanti".

Eitan migliora

«Sono stata chiamata da tre famiglie che volevano dare la loro disponibilità per l'adozione del bambino», la sindaca di Stresa, Marcella Severino, rivela così di aver ricevuto telefonate da diverse parti d'Italia da famiglie che si offrono di adottare Eitan, il bambino unico sopravvissuto all'incidente della funivia del Mottarone ricoverato all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove ieri la prima cittadina si è recata in visita col collega di Baveno, Alessandro Monti.

«Per fortuna Eitan ha degli zii e una famiglia che lo sosterrà e lo aiuterà a superare questo dolore - aggiunge Severino - ma rimangono dei gesti che ci fanno capire che c'è ancora tanta umanità a questo mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA