«Così salveremo il santuario» 

Un atto d’amore. E di passione per la comunità che cinque anni fa lo ha adottato. Fede e sentimenti del parroco di Uta, don Roberto Maccioni, sono racchiusi nelle pagine di “Tu, amore del nostro popolo”, indagine storica su avvenimenti e miracoli, dal 1900 a oggi, attorno al santuario di Santa Maria. Il prete è pronto a investire tutti i ricavi del suo libro nella manutenzione del luogo sacro del paese che da anni attende di essere riqualificato. Il volume è già un successo: tutto esaurito il 26 di agosto nel parco della chiesa romanica che ha ospitato la presentazione, moderata da Antonella Cuccu e don Marco Puddu, parroco di Villaspeciosa.

Il regalo

«Non punto a incassare cifre particolari: il ricavato sarà investito interamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del santuario e del verde di Santa Maria», premette don Roberto. «Già in questo periodo sono stati eseguiti potatura degli alberi, sistemazione dell’ossario che diventerà cappella degli ex-voto e per le confessioni, costruzione di una piccola struttura per attrezzi di cura del parco. Il prossimo obiettivo è dare una bella sistemata ai bagni». Il prete è originario di Siliqua: «Uta è un paese che ho sempre conosciuto, ogni anno da seminarista visitavo la chiesa di Santa Maria. Sono sempre stato orgoglioso di essere il rettore del santuario e mi sono sempre impegnato nella sistemazione esterna, per renderlo ancora più dignitoso. Quest’anno ho messo mano all’ossario per ripulire la piccola cappella».

Storia e miracoli

Si perde il conto dei libri sulla chiesa: «Ma nessuno aveva mai raccontato le persone. Per me è stato semplice: avevo la certezza che fosse Santa Maria a volere questo libro. Non voglio nessun merito». Ed ecco il volume in occasione dei 25 anni dall’elevazione dell’antica chiesa a santuario. «Alla Mem ho sfogliato anche l’archivio de L’Unione Sarda , dal 1900 a oggi». Aneddoti: «Centinaia di miracoli di quel periodo, nel 1902 la prefettura impose la chiusura del pozzo di Santa Maria con sigilli, i cui segni sono ancora visibili. Dopo qualche giorno, ecco la riapertura miracolosa testimoniata dagli articoli di cronaca». Nel libro, continua, «anche la prima pubblicazione dell’autobiografia di Teresina Loche, morta l’anno scorso. Da sempre allettata, la donna era guarita a Santa Maria durante la messa dell’8 settembre 1963. Poi in sogno la Madonna le aveva annunciato che si sarebbe riammalata. E così è stato. Guarì la seconda volta dopo una visita a Lourdes. Grazie a Teresina è nata la festa degli ammalati, domenica successiva a Santa Maria».

Festa a metà

Causa Covid, anche quest’anno il paese dovrà rinunciare ai festeggiamenti civili di una delle sagre più importanti dell’hinterland. Confermato il programma religioso con le processioni del 7 e 8 settembre: «Rinunciare ai festeggiamenti civili è un triste. Ma, allo stesso tempo, si rivalutano silenzio e preghiera, aspetto spirituale della festa».

