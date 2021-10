«Così ripartirà Carbonia dopo la pandemia» 

Luca Pizzuto: «È necessaria una task force per incassare i crediti esigibili ma è indispensabile rivedere la tassazione e magari aumentarla a chi non si comporta in maniera solidale, ad esempio ai proprietari dei locali dati in affitto a prezzi esorbitanti. Il Comune dovrebbe farsi promotore – attraverso l’Anci – di una trattativa per aumentare lo stanziamento del Fondo unico e cambiare il Patto di stabilità».

Pietro Morittu: «I mutui sono stati fondamentali per realizzare opere preziose. Occorre riscrivere le regole della contabilità pubblica e ripensare la finanza locale agendo sul Fondo unico. Bisogna lavorare sui tributi aggiungendo personale all’Ufficio accertamenti e riscossioni ma tenendo conto di chi, dopo la pandemia, avrà enormi problemi. Dobbiamo guardare ai fondi europei, al Just transition fund, al Pnrr con una squadra che lavori ai progetti.

Daniela Garau: «Con 192 mutui che ci vincoleranno sino al 2042-45 e un disavanzo tecnico di circa 7 milioni, il bilancio consente davvero pochi margini d’azione. Accedere ad altri mutui per investimenti sarà difficile perché il Comune non ha i soldi per compartecipare alla spesa. La lotta all’evasione fiscale – quasi 2 milioni all’anno – è una strada per assicurarsi maggiori entrate. Ovviamente occorre una mappatura di chi non paga e perché. In questo modo si recupererebbero soldi per la spesa corrente».

Il bilancio comunale ha un buco di oltre 5 milioni. Come interverrete per ripianarlo?

Il bilancio comunale ha un buco di oltre 5 milioni. Come interverrete per ripianarlo?

Daniela Garau: «Con 192 mutui che ci vincoleranno sino al 2042-45 e un disavanzo tecnico di circa 7 milioni, il bilancio consente davvero pochi margini d’azione. Accedere ad altri mutui per investimenti sarà difficile perché il Comune non ha i soldi per compartecipare alla spesa. La lotta all’evasione fiscale – quasi 2 milioni all’anno – è una strada per assicurarsi maggiori entrate. Ovviamente occorre una mappatura di chi non paga e perché. In questo modo si recupererebbero soldi per la spesa corrente».

Pietro Morittu: «I mutui sono stati fondamentali per realizzare opere preziose. Occorre riscrivere le regole della contabilità pubblica e ripensare la finanza locale agendo sul Fondo unico. Bisogna lavorare sui tributi aggiungendo personale all’Ufficio accertamenti e riscossioni ma tenendo conto di chi, dopo la pandemia, avrà enormi problemi. Dobbiamo guardare ai fondi europei, al Just transition fund, al Pnrr con una squadra che lavori ai progetti.

Luca Pizzuto: «È necessaria una task force per incassare i crediti esigibili ma è indispensabile rivedere la tassazione e magari aumentarla a chi non si comporta in maniera solidale, ad esempio ai proprietari dei locali dati in affitto a prezzi esorbitanti. Il Comune dovrebbe farsi promotore – attraverso l’Anci – di una trattativa per aumentare lo stanziamento del Fondo unico e cambiare il Patto di stabilità».

L’Edilizia è bloccata da anni. Come rilanciarla?

Garau: «Il settore risente di una crisi economica generale ma resta trainante. Almeno 800 imprese si sono fermate, rimettendole in moto daremmo ossigeno a 24 categorie produttive. Abbiamo pensato a un piano di incentivazione, peraltro già approvato dal Consiglio comunale nel 2018 e mai decollato. I bonus nazionali non bastano, tra le nostre proposte c’è la defiscalizzazione. Penso alla Tari agevolata per chi, per esempio, trasferisce la sede legale in città. Oggi è difficile reperire la manodopera specializzata: sarebbe utile intervenire sulla formazione professionale, azzerata dalla riforma Soru».

Morittu: «Non si trovano più ponteggi: questo significa che la richiesta c’è. L’ufficio Tecnico è sotto organico, fatica a dare risposte agli utenti, i tempi sono lunghissimi. È indispensabile uno sportello-lavoro che metta assieme le esigenze di professionisti e cittadini. In questo quadro è fondamentale la transizione ecologica, con le tante azioni che si possono avviare. Apriremo anche un confronto serrato con Area che ha un immenso patrimonio immobiliare da ristrutturare».

Pizzuto: «Di sicuro il l’ecobonus 110 varato dal secondo Governo Conte può rivelarsi essenziale per rilanciare il settore ma pensiamo che il Comune possa fare da facilitatore per l’organizzazione e l’aggregazione delle imprese. In città tante aziende non sarde hanno preso appalti per il super ecobonus perché quelle locali non sono riuscite ad aggregarsi. Va superato l’individualismo a favore della collaborazione».

La sanità è in ginocchio, cosa proponete?

Garau: «Dobbiamo rivendicare, rivendicare, rivendicare. In passato sono state troppe le scelte sbagliate. Abbiamo perso reparti, servizi, è venuta meno la qualità. La popolazione è sempre più anziana, con patologie croniche: bisogna potenziare la medicina territoriale e le Case della salute. Non possiamo permetterci di fare ottanta chilometri per arrivare in un’ospedale che garantisca le cure».

Morittu: «Abbiamo perso quasi 200 posti letto negli ultimi anni, siamo abbondantemente sotto la media nazionale: non si può pensare di spostare l’intera assistenza sanitaria a Cagliari. La creazione di un’azienda unica ha fatto perdere di vista le esigenze locali: urge un confronto con la Regione. Le Strutture complesse non devono esserlo solo di nome: occorre riempirle di servizi, di personale. La medicina del territorio va potenziata, mancano i centri per gli anziani e i servizi essenziali a garanzia del diritto alla salute».

Pizzuto: «Bisogna riaprire il conflitto duro con quelli che noi consideriamo i peggiori presidente e assessore regionale alla Sanità della storia. È necessaria una lotta con i poteri trasversali che reggono la sanità cagliaritana e considerano il Sulcis solo un bacino di consumo di servizi. In caso di vittoria chiederemo una conferenza sociosanitaria. Il Sulcis ha diritto per legge a un Dipartimento di emergenza e accettazione di primo livello che garantisca reparti per l’emergenza-urgenza a Carbonia e per i pazienti cronici a Iglesias».

Cosa vi chiedono i cittadini?

Garau: «Lavoro, casa e servizi per una vita dignitosa. Però una fetta della popolazione sempre più ampia è totalmente avulsa dalla dimensione sociale prima che politica. Sono persone sfiduciate, che si sono arrese. Tanti non sanno nemmeno che si voterà il 10 ottobre».

Morittu: «Questa amministrazione aveva generato grandi aspettative di cambiamento che sono state tradite. I cittadini ci chiedono di riattivare le consulte, i servizi agli anziani e ai giovani, dobbiamo riconnetterci con una parte della comunità».

Pizzuto: «Vogliono un Comune che li ascolti. Non promettiamo posti di lavoro ma faremo di tutto per creare le condizioni indispensabili a far crescere la città. Spieghiamo a tutti che non verrà nessuno a salvarci: il cambiamento deve partire da noi, dalle nostre teste».

Il mondo dell’associazionismo è in fermento: come vi comporterete?

Garau: «In città ci sono 200 associazioni che hanno spesso sopperito alle carenze dello Stato. I problemi sono molti, in primis l’assegnazione delle sedi: in passato è stata discrezionale, tante operavano negli immobili comunali senza alcuna assegnazione formale e questo ha creato disparità con chi non ha avuto questa fortuna. Va ripristinata l’equità e l’oggettività, non esistono associazioni di serie A e di serie B».

Morittu: «La prima rottura dei Cinque Stelle è avvenuta con gli anziani, con l’associazionismo: hanno affrontato con gli sfratti il problema delle sedi. Il dialogo è fondamentale e noi lo faremo ripartire con un mondo che è il fiore all’occhiello della città. In questi anni sono stati chiusi tutti gli spazi di aggregazione, noi vogliamo riaprirli. Bisogna riscrivere tutti i regolamenti. Le associazione devono contribuire nel modo giusto».

Pizzuto: «Subito una Consulta del terzo settore. È una risorsa preziosa, da incentivare. Sicuramente non si possono chiedere grandi cifre alle associazioni ma bisogna trovare il modo di concedere qualcosa in cambio del loro impegno, magari proprio la sede. È il momento di far incontrare il mondo del volontariato con quello dei giovani per offrire servizi e solidarietà».

Lo stadio comunale chiuso è il simbolo dello sport in crisi.

Garau: «Ci sono impianti vecchi da mettere in sicurezza, altri non collaudati e non collaudabili per errori di progettazione. La squadra di calcio che milita in serie D gioca altrove perché non sono stati risolti i problemi del passato, i nodi sono venuti al pettine con questa Amministrazione. Ci sono 150 mila euro della Regione che devono essere utilizzati per la sistemazione del campo di calcio, ma – per agire nella legalità – bisogna tener conto anche dei debiti della società calcistica accertati da una sentenza passata in giudicato».

Morittu: «La prevenzione e la tutela della salute passa per lo sport. Vogliamo istituire un voucher per la pratica sportiva dei bimbi dai 5 ai 18 anni. Molte squadre stanno migrando nei Comuni vicini per problemi di manutenzione degli impianti che vanno assolutamente affrontati e risolti, in primis quello del Carbonia Calcio ma anche del Cortoghiana. Bisogna impegnarsi a trovare i fondi per la Cittadella sportiva».

Pizzuto: «È necessario trovare finanziamenti per incentivare la nascita di nuove società sportive e dare una boccata d’ossigeno a quelle esistenti. Altre risorse serviranno per la valorizzazione degli impianti sportivi e l’avvio alla pratica degli sport emergenti. Abbiamo avuto una significativa riduzione dei giovani che fanno sport, pensiamo che si possa adottare una politica per favorire i bambini e i ragazzi».

Reddito di cittadinanza: avete in mente progetti per far lavorare chi lo percepisce?

Garau: «Va rivisto lo strumento che ha mostrato limiti. Dopo la pandemia il numero dei percettori è aumentato e aumenterà ancora. Queste persone potrebbero lavorare da 8 a 16 ore settimanali nella cura del verde, nelle manutenzioni ordinarie e in altri settori».

Morittu: «Servono politiche attive e la rivisitazione di progetti messi da parte con l’emergenza Covid. Dobbiamo pensare a quando finirà definitivamente la pandemia»

Pizzuto: «In Regione sono stato il primo firmatario del Reis che fu il primo vero esempio di reddito di cittadinanza. La Regione sta facendo il possibile perché lo strumento di sostegno non funzioni e il Comune deve fare la sua parte per impedirlo. Ad esempio dovrebbe trovare le risorse per far sì che il terzo settore sviluppi progetti per la comunità».

Sostituirete i dirigenti?

Garau: «Bisogna potenziare la macchina amministrativa. Il lavoro dei dirigenti merita apprezzamento, negli ultimi anni è stato fatto un grande sforzo organizzativo».

Morittu: «Non è uno dei primi passi da compiere. Va rivisitata la macchina comunale riportando la fiducia».

Pizzuto: «Non ne conosco la professionalità, la valuterò se e quando sarò eletto».

Se ci fosse il ballottaggio tra gli altri due candidati, che scelta fareste?

Garau: «Oggi un’ipotesi di questo tipo è assolutamente prematura. Ma siamo aperti a qualsiasi tipo di valutazione».

Morittu: «Avrei obiettive difficoltà a sostenere i partiti della destra».

Pizzuto: «Sicuramente contro la Lega, poi valuterei i progetti di chi è arrivato al ballottaggio».

Campi rom, problemi e proteste: cosa farete?

Garau: «È una delle situazioni critiche, occorrerà riflettere prima di intervenire».

Morittu: «Apriremo un confronto con loro come ho fatto da assessore alla Pubblica istruzione per convincerli a mandare i figli a scuola».

Pizzuto: «Apriremo un tavolo per capire qual è il disagio, come faremo con tutti».

Medaus e periferie abbandonate: come interverrete?

Garau : «Bisogna riconnetterle alla città, da tutti i punti di vista. In alcune zone non c’è un supermercato, un’edicola, gli impianti sportivi. Occorre investire tanto».

Morittu: «Creerò un assessorato alle Frazioni per far sì che chi ci abita non si senta ignorato».

Pizzuto: «Nominerò l’assessore al Decentramento, sarò un “sindaco nomade” presente anche nelle frazioni, riserverò quote del bilancio comunale ai quartieri».

Il centro città perde smalto e servizi. Cosa farete?

Garau: «Il centro è lo specchio di ciò che non è stato fatto. Villa Sulcis e parco di Rosmarino devono essere riqualificati. Il mercato civico va modernizzato, ripensato. Servono accordi con le altre città di fondazione perché abbiamo un patrimonio, soprattutto architettonico, da valorizzare e promuovere».

Morittu: «Bisogna ripopolare il centro riscrivendo le regole con i proprietari degli immobili per calmierare i prezzi degli affitti. Avvieremo subito un tavolo di lavoro per la rivitalizzazione commerciale e la programmazione di eventi estivi e invernali».

Pizzuto: «Sistemeremo il mercato in accordo con chi ci lavora. Bisogna cambiare la politica degli affitti: in centro sono troppo cari. Sarebbe utile pedonalizzare alcune zone con ambulanti e attività creative. Una specie di Nottinsieme che animi le strade anche nel periodo invernale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata