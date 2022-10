«Così rendiamo le strade sicure» 

Strisce pedonali rialzate e sicurezza stradale: a Ussana l’amministrazione comunale ha accolto le richieste dei residenti, preoccupati per la folle velocità di transito dei veicoli in centro e ha installato una serie di dossi dissuasori rialzati in corrispondenza delle strisce pedonali.

La scelta

Giuseppe Piras, assessore comunale ai Lavori pubblici, spiega le ragioni della scelta. «Abbiamo installato nove strisce pedonali rialzate nei punti più critici della viabilità cittadina: per esempio il tratto iniziale della via Roma, dall’ingresso se si proviene da Monastir fino al monumento dei caduti, dove c’è l'abitudine ad andare molto, troppo veloci, con il rischio che ne consegue per i pedoni». Ingresso da Serdiana e via Gramsci: ecco le altre strade interessate dalla realizzazione dei dossi che, parola dell'assessore Piras, «funzionano» «Le strisce pedonali rialzate sono realizzate in asfalto, e gli scivoli ad entrambi i lati, in entrata e uscita, sono di colore giallo che le rende visibili da lontano e con il buio. Questo le rende efficaci», aggiunge Piras.

La prospettiva

L’Amministrazione comunale di Ussana prevede di realizzare («la gente ce lo chiede», conferma Piras) altri dissuasori nelle strade a rischio. Sui social si sprecano le attestazioni favorevoli all’installazione delle nuove strisce pedonali rialzate. «Complimenti al Comune per le strisce pedonali rialzate, sono state una bella trovata per far rallentare i piloti di formula uno che si aggirano per Ussana, faccio però appello al sindaco affinché ne sistemi almeno una o due nella lunghissima e velocissima “pista” di via Vitale, viste le numerose attività commerciali presenti e non solo, ma anche considerando che alla fine del lungo rettilineo, attraversano moltissimi genitori con i propri figli e ragazzini che la mattina vanno e vengono da scuola», scrive un residente su facebook, dove si moltiplicano le richieste di intervento per altre strade (da via Vitale, viale Michelangelo, via XXVIII Aprile, via Nenni, tra le altre). «I dissuasori fisici messi in opera in via Roma sono certamente utili, ma lo sarebbero ancora di più l’intelligenza ed il buonsenso dei cittadini al volante con l’aggiunta di maggiori controlli, anche con la video sorveglianza», rileva Paolo Loddo, capogruppo di minoranza. Giuseppe Piras, in proposito, annuncia: «Già da dicembre prenderanno servizio due nuovi agenti di polizia locale».