«Così l’Ats ci ha danneggiato» 

I calasettani sono un anno senza medico di base: la protesta dei tabarchini decolla e approda sulla scrivania di un giudice, quello del Tribunale Civile di Cagliari, sezione del Lavoro: si chiede di ordinare alla Ats Sardegna di trovare soluzioni immediate e, possibilmente, durature.

Proteste vane

Le lettere di rivendicazione (anche del sindaco), i sit-in, le comunicazioni a tutte le istituzioni possibili (c’è chi ha scritto pure al presidente della Repubblica) non hanno sortito sinora nessun effetto concreto. Nulla è cambiato, se non provvedimenti marginali, da quando a partire da circa un anno fa i quasi 3000 abitanti di Calasetta, di cui circa 500 in età pediatrica, si sono ritrovati senza nessuno dei tre medici di famiglia: nell’arco di breve tempo c’è chi è andato chi in pensione e chi si è trasferito. In paese manca per giunta anche il pediatra. Da qualche settimana, stanchi della situazione, alcuni calasettani hanno accettato di servirsi dei medici fuori ambito (professionisti che non appartengono alla giurisdizione sanitaria in cui rientrano Calasetta e Sant’Antioco): «Col risultato però – racconta Gabriella Vacca, 62enne fra gli ispiratori di un comitato di protesta – che talvolta i medici prescrivono le ricette al bar o all’oratorio».

Il ricorso

Contro questa situazione che si trascina stancamente da mesi, ora 32 cittadini hanno sottoscritto un ricorso d’urgenza. Venti pagine dettagliate redatte dall’avvocato Roberto Cao. Chiedono che il giudice emetta un provvedimento che imponga all’Ats, tramite la Assl dei Carbonia, di trovare soluzioni immediate affinché Calasetta abbia da subito almeno un camice bianco fisso in paese: «Non stiamo sollecitando l’impossibile – fa notare l’avvocato – ma soluzioni che in Paese civile dovrebbero essere accettabili: l’avvio di procedure snelle, oppure l’affidamento delle mansioni di medico di base ai professionisti della Guardia medica, oppure ancora l’assegnazione degli incarichi a medici specializzandi». Calasetta non si rassegna allo sconforto: «Però è triste dover pretendere che sia un tribunale a garantire i livelli sanitari minimi di assistenza sanitaria», aggiunte Gabriella Vacca. Una delle soluzioni adottate dall’Assl 7 prevedeva l’utilizzo delle Guardie mediche ma si trattava di periodi limitati (2 giorni alla settimana e poche ore). Pur di non stare senza medico, alcuni calasettani si sono rivolti temporaneamente a medici di Carbonia, San Giovani Suergiu e Carloforte: «Ma per gli anziani e per chi ha altri problemi – accusa Gianni Barabino, 72 anni – è impossibile viaggiare e questa scelta non può protrarsi all’infinito e crea ulteriori disagi alle giovani famiglie anche l’assenza di un pediatra di base». Lo rimarca un altro dirigente del Comitato, Gianfranco Colasanti, 68: «Ci sono già anziani demoralizzati che stanno rinunciando a curarsi: se ci siamo rivolti a un giudice è perché ci sentiamo dimenticati». Parola al Tribunale, chiamato a sostituirsi ai gestori della sanità pubblica.